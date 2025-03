Semaine d’Emphase Spirituelle (SION) : La 12e édition explore l’Identité de l’Église Africaine

publicite

La 12e édition de la Semaine d’Emphase Spirituelle (SION) a officiellement debuté, le mardi 4 mars 2025, à Ouagadougou. Cette activité spirituelle majeure invite les fidèles chrétiens à une semaine de réflexion et de partage du 4 au 9 mars 2025.

Depuis 12 ans maintenant, le temple évangélique grâce et victoire organise la Semaine d’Emphase Spirituelle (SION). Une fois de plus, les fidèles chrétiens ont répondu à l’appel, pour la 12e édition.

Ouverte le mardi 4 mars 2025, la Semaine d‘emphase spirituelle va se pencher sur le thème, « A quand l’église africaine ? Orthodoxie, Orthopathie et orthopraxie ».Ce thème invite à une profonde réflexion sur l’identité de l’église en Afrique, son rôle dans la société moderne, et la manière dont elle peut allier la doctrine (orthodoxie), l’amour et la compassion (orthopathie), et la pratique (orthopraxie).

« Ce n’est pas les émotions qui changent le monde. Mais ce sont les idées. Nous voulons réfléchir ensemble, nous voulons laisser des traces dans l’histoire par des idées développées pour que la génération présente et à venir puissent se référer à quelque chose.

C’est pourquoi nous avons parlé d’orthodoxie, c’est-à-dire une doctrine juste, le retour à nos fondamentaux, et puis d’orthopathie, c’est-à-dire des actions que nous posons pour qu’on dise, c’est ce que l’église a fait », a précisé Dr Elie Koumbem, pasteur principal du Temple Evangélique Grâce et Victoire.

A entendre les organisateurs, l’objectif global de la SION 2025 est de promouvoir un renouveau spirituel et une réflexion approfondie sur l’identité et le rôle de l’église africaine, en intégrant les dimensions d’orthodoxie, d’orthopathie et d’orthopraxie, afin de renforcer la foi et l’engagement des membres de l’église.

Pendant six jours intenses, la Semaine d’Emphase Spirituelle (SION) 2025 du Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEGV) offrira un programme varié et édifiant pour nourrir la foi et renforcer les liens fraternels. Les participants pourront ainsi prendre part à des colloques, des enseignements et prières, des évangélisations, et des cultes.

En plus des activités spirituelles, la SION 2025 se mobilisera pour une cause humanitaire importante. De ce fait, une activité caritative sera organisée pour recueillir des fonds et des dons en nature au profit des veuves et des orphelins des forces de défense tombées sur le front. Cette initiative témoigne de la compassion et de la solidarité de la communauté chrétienne envers ceux qui ont été touchés par le sacrifice des soldats.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

