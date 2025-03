Carême chrétien : Le Capitaine Ibrahim Traoré formule le vœu que ces moments pieux renforcent le vivre-ensemble

publicite

Ceci est un message du chef de l’État via son compte X adressé à la communauté chrétienne burkinabè qui débute le carême, ce mercredi 5 mars 2025.

En ce mercredi des Cendres marquant le début du carême chrétien, j’exprime ma communion de prière avec les fidèles catholiques qui entament 40 jours de privation, de partage et de prière.

Puisse ce temps spécial de spiritualité être des moments d’intercession, de compassion et de solidarité pour le renforcement de notre vivre-ensemble et pour un Burkina Faso de paix et de bonheur partagé.

Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État

