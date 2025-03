Côte d’Ivoire : Le président du PDCI, Tidjane Thiam, à l’épreuve du nationalisme identitaire

publicite

Côte d’Ivoire – Tidjane Thiam, président et candidat à la présidentielle d’octobre 2025 sous la bannière du PDCI, est la cible d’attaques récurrentes portant sur sa double nationalité franco-ivoirienne et ses origines sénégalaises par son père.

A l’approche de la présidentielle ivoirienne d’octobre 2025, le climat politique sent le souffre avec la résurgence de la question identitaire. En effet, il ne se passe pas une seule semaine sans que Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ne soit l’objet d’attaques ciblées pointant sa double nationalité franco-ivoirienne et rappelant ses origines sénégalaises.

Le 6 février dernier a été la date choisie par Tidjane Thiam pour officiellement soumettre sa demande de renonciation à la nationalité française aux autorités françaises par le biais de la représentation consulaire de la France en Côte d’Ivoire.

Né en 1923 au Sénégal, Amadou Thiam, le père de Tidjane Thiam, était d’origine française en vertu de la loi coloniale d’alors. Après s’être installé en Côte d’Ivoire, au cours des premières années d’indépendance, il est naturalisé ivoirien et épouse une des nièces du premier président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny.

Des cinq (5) enfants qui naitront de cette union, figure Tidjane Thiam. En 1987, il lui est décerné, sans que la requête n’ait été faite par lui, la nationalité française pour être sorti major de l’École des mines de Paris.

Ce paragraphe de sa vie semble bien lui attirer les reproches des partisans du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) dont le ministre Célestin Doh Serey : « (…) Donnez-moi de quelle région appartient le nom Thiam », rappelait-il insidieusement lors d’un meeting.

Pour le PDCI, il s’agit manifestement de propos « xénophobes, tribalistes et mensongères » et a appelé à la démission dudit ministre. Du côté du Parti des Peuples Africains (PPA-CI), les cadres de ce parti de Laurent Gbagbo estiment qu’il s’agit là de ce qui convient d’être qualifié de ‘l’hôpital qui se fout de la charité’ car les patronymes à consonnance non ivoirienne, l’on en trouverait à profusion au sein du RHDP.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d‘Ivoire

