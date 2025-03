Ramadan : Attention aux fausses promotions sur les produits alimentaires en ligne

publicite

En cette période de Ramadan, les cyber-escrocs profitent de la forte demande de certains produits alimentaires pour arnaquer les internautes. Nombreux sont ceux qui se laissent séduire par des offres trop alléchantes sur des produits de première nécessité comme le sucre ou l’huile de marques diverses.

Les escrocs créent de fausses pages et de faux profils sur les réseaux sociaux notamment Facebook affichant des prix promotionnels sur des cartons de sucre et des bidons d’huile afin d’attirer leurs victimes. Avec des visuels attrayants et des arguments convaincants, ils parviennent à tromper de nombreux acheteurs. Le mode opératoire.

Lorsqu’un internaute manifeste un intérêt pour ces produits :

Il est redirigé sur WhatsApp pour plus de détails à propos de l’offre exceptionnelle ;

Un bon de commande falsifié est établi au nom de la victime ;

Une CNIB falsifiée est envoyée à la victime pour susciter la confiance ;

Un paiement partiel ou total est exigé avant la livraison, en promettant une livraison de la commande via une société de transport ;

Une fois l’argent reçu, toute communication est interrompue avec la victime.

Ne tombez pas dans ce piège !

Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies, elles cachent souvent une escroquerie ;

Privilégiez des plateformes reconnues et des vendeurs ayant une bonne réputation ;

Ne communiquez jamais vos données personnelles ou bancaires à des inconnus ;

Si vous avez des doutes, privilégier un paiement à la livraison.

La BCLCC vous invite à redoubler de vigilance lors de vos achats en ligne.

SIGNALEZ tout acte de ce type sur la plateforme “Alerte-BCLCC” accessible via l’adresse alerte.bclcc.gov.bf et sur le Playstore, AppGallery de HUAWEI et iOS de Apple Store.

Source : BCLCC

