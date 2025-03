Burkina Faso : Lancement de la formation en agriculture intensive et durable pour 2 000 jeunes

L’École nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFA) a accueilli ce mardi 4 mars 2025, la cérémonie de la rentrée officielle des jeunes pour la formation en agriculture intensive et durable. Cela s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Face aux défis liés à la sécurité alimentaire, le gouvernement burkinabè a mis en place plusieurs réformes visant à améliorer la production agricole et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en milieu rural. L’offensive agro-pastorale et l’initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire en sont les piliers majeurs.

Dans cette dynamique, la formation lancée ce jour concernera à terme 8 000 jeunes issus des 302 communes du Burkina Faso, avec une phase pilote impliquant 1 950 jeunes répartis dans onze centres de formation.

À la fin de leur apprentissage, les bénéficiaires seront accompagnés pour leur installation et la mise en œuvre des compétences acquises dans leurs localités respectives.

Un engagement gouvernemental fort

Dans son discours lu par le Gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le Gouverneur Mariama Gnanou/Konaté, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Commandant Ismaël Sombié, a rappelé l’importance de cet investissement dans le capital humain pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

« L’effort mène à la réussite et la paresse à l’échec. Je vous invite à une participation assidue à cette formation durant ces trois mois », a-t-il exhorté aux jeunes apprenants.

Il a également salué les efforts des responsables des centres de formation ainsi que ceux du Bureau national des grands projets du Burkina et des chargés de mission “régionaux”, qui ont contribué à la mise en œuvre de ce programme.

Le ministre a encouragé les acteurs du secteur agricole à travailler en synergie pour accélérer la transformation du secteur et atteindre la souveraineté alimentaire.

Un programme axé sur l’emploi et la transformation agricole

Le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Gaoussou Sanou, a précisé que la formation s’étendra à plus de 100 000 jeunes à long terme, dont près de 2 000 pour cette première promotion.

Elle couvre des domaines essentiels tels que la production céréalière et maraîchère, la transformation des produits agricoles, la gestion des exploitations agricoles, etc.

Les modules, a-t-il indiqué, ont été soigneusement sélectionnés pour favoriser une agriculture moderne et rentable, tout en rendant le secteur plus attractif pour la jeunesse.

Une opportunité pour la jeunesse burkinabè

Pascal Bazié, un bénéficiaire originaire de la région du Sud-Ouest, a exprimé sa joie et sa reconnaissance envers les autorités. Il a affirmé que cette formation lui permettra d’acquérir les bases nécessaires pour exceller dans la production maraîchère et céréalière. « Nous sommes prêts à relever le défi et à contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire », a-t-il déclaré.

À travers cette formation, le Burkina Faso ambitionne de renforcer la productivité agricole tout en créant des emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

