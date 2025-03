Burkina : Les Forces combattantes intensifient leurs offensives contre les groupes terroristes

publicite

Les Forces combattantes du Burkina Faso en parfaite coordination avec les unités terrestres et aériennes ont infligé au cours du mois de février 2025, de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. Ces opérations menées sur l’étendue du territoire national ont aussi permis de récupérer ou de détruire du matériel de guerre.

Malgré les défis, les Forces combattantes gardent le moral au top et avancent sereinement dans leurs missions de reconquête et de restauration de l’intégrité territoriale. Le 28 février 2025 l’opération « Tourbillon » lancée par le 20e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) à Gayérie, a atteint un tournant décisif.

Après plusieurs jours de combats acharnés contre des positions terroristes, les boys frappent un bastion clé situé à une vingtaine de kilomètres de Gayérie. En pleine bataille, les renforts ennemis tentent de venir en aide aux assiégés, mais un puissant missile d’un vecteur aérien vient anéantir leurs espoirs.

La position est entièrement reprise, et les soldats du BIR récupèrent un important arsenal de guerre avant de retourner à leur base. Le 26 février 2025, c’est le détachement de Nouna qui triomphe de plusieurs groupes d’assassins.

Le 25 février 2025 à Bango, Ouahigouya, suite à une alerte, les vecteurs aériens décident d’intervenir. Ils interceptent rapidement la colonne ennemie dans un hameau. Une première frappe décime les assaillants, et une seconde frappe neutralise un groupe tentant de s’échapper.

Le même jour à Sollé, l’ennemi lance une attaque sur un poste avancé. La riposte est immédiate et féroce, forçant l’ennemi à battre en retraite en abandonnant du matériel. Toujours le 25 février 2025, le détachement de Lankoue dans la Boucle du Mouhoun a mené des actions offensives contre des groupes de criminels.

La veille dans la zone de Bourasso, les boys ont mené des actions offensives contre les positions criminelles qui leur ont permis de récupérer du bétail volé. Les guetteurs ont détecté le 23 février 2025 vers Tin-Akoff, un mouvement dans la zone des trois frontières.

Il s’agit d’un rassemblement massif de terroristes se déplaçant à moto vers Zarmakoye, au nord-est de la mare d’Oursi.

L’attaque est minutieusement planifiée. Aux premières heures du matin, les avions de chasse effectuent une série de bombardements précis sur les positions ennemies, provoquant une véritable débandade. Les drones de combat prennent ensuite le relais, neutralisant les survivants en fuite. Le bilan est lourd pour l’ennemi, et une quantité importante d’armes et de matériel est récupérée.

Le 21 février 2025, des terroristes ont pris d’assaut un poste avancé de Sollé. La riposte rapide et vigoureuse des forces de défense a contraint les assaillants à battre en retraite, abandonnant du matériel militaire sur place.

Le 22 février, une autre victoire a été enregistrée dans la zone de Ouanobia. Les forces armées ont intercepté et neutralisé un groupe de terroristes, tout en récupérant du bétail volé. Cette action a permis de restaurer une partie des biens des populations locales victimes de pillages récurrents.

Les unités de surveillance ont repéré le 21 février 2025, un véhicule pick-up ennemi chargé de matériel à environ 20 km de Kantchari. Dès qu’ils sentent le danger, les terroristes abandonnent le véhicule et tentent de fuir. Une frappe ciblée détruit immédiatement le pick-up et son chargement.

A Sanaba dans la Boucle du Mouhoun, les boys ont tendu le 17 février 2025, une embuscade à un groupe de criminels. Plusieurs terroristes sont neutralisés et du matériel récupéré.

Le même jour à Diapaga, un poste avancé des forces armées est la cible des terroristes. Les assassins vont subir une lourde défaite et sont forcés de fuir, laissant derrière eux des cadavres et de l’armement.

Le 17 février 2025, une opération ciblée du 21e BIR a abouti à l’interception et à la neutralisation de guetteurs ennemis dans la zone de Titao. Ces individus étaient en train de poser des engins explosifs improvisés dans le but de ralentir les mouvements des forces de défense et de sécurité.

Le 15 février, deux actions majeures ont été menées. Les forces combattantes de Bourzanga ont tendu une embuscade à un groupe de criminels, les neutralisant et récupérant du matériel militaire.

Parallèlement, dans la localité de Konankoira (Boucle du Mouhoun), les unités de Bomborokuy ont également pris contact avec l’ennemi. L’affrontement a permis de neutraliser plusieurs assaillants et de saisir des équipements.

A Dargo au Centre-Nord, une attaque est signalée dans la matinée du 14 février 2025 contre une position amie. L’aviation intervient rapidement et prend en chasse les assaillants en fuite, les frappant avec précision. Pendant ce temps, l’unité terrestre « Guépard » poursuit les criminels pour achever le travail.

Dans la journée du 14 février, l’unité Guépard a conduit une opération offensive dans le Centre-Nord, visant à éliminer des foyers terroristes. Plusieurs nids de criminels ont été détruits, réduisant ainsi leur capacité de nuisance dans cette zone.

Le 12 février 2025, les forces armées ont mené une opération à Diassankui et Kié, dans la Boucle du Mouhoun. Une embuscade tendue contre un groupe de criminels a permis la neutralisation de plusieurs d’entre eux et la récupération de matériel militaire.

Du 10 au 11 février 2025 à Samporo dans la Boucle du Mouhoun, les unités du 10e BIR mènent des actions offensives dans la zone. Plusieurs criminels sont neutralisés et un important lot de matériel est récupéré.

Dans la région de Ouahigouya, une offensive conjointe du détachement de Barga et du 21e BIR a visé une base temporaire de criminels à Dinguila. Les forces engagées ont réussi à mater les assaillants et à détruire complètement leur infrastructure logistique, réduisant ainsi leur capacité d’action future.

Une tentative d’incursion des terroristes est repoussée avec brio le 10 février à Diouroum. L’aviation prend ensuite en chasse les assaillants fuyant vers Kassoum, les anéantissant par des frappes ciblées.

Le 9 février à Fonguen dans la région de l’Est, vers 16h50, les Forces aériennes sont alertées d’une attaque en cours. Les vecteurs aériens prennent en chasse les criminels et, au moment opportun, une frappe de missile neutralise une première vague.

Quelques heures plus tard, des survivants tentent de récupérer du matériel abandonné mais sont à nouveau frappés par des drones de combat. L’unité terrestre « Fantôme » finalise l’opération en ratissant la zone.

Toutes ces opérations démontrent de la bravoure des Forces combattantes et de leur engagements aux côtés des premières autorités du Burkina Faso, à débarrasser le pays de ces hordes de terroristes sans foi ni loi.

Source : Agence d’information du Burkina

