Offre des services publics délivrés : Le CERA-FP restitue les résultats de son étude dans 34 communes du Burkina Faso

L’offre des services publics délivrés dans 34 communes du Burkina Faso a fait l’objet d’étude de la part du Centre d’étude et de recherches appliquées en finances publiques (CERA-FP). Le mardi 4 mars 2025, à la faveur d’un atelier tenu à Ouagadougou, il est intervenu la restitution des résultats de la collecte des données de ladite étude.

Certification citoyenne des services publics locaux. Ainsi, Hermann Doanio, Secrétaire exécutif du Centre d’étude et de recherches appliquées en finances publiques (CERA-FP), a dénommé l’étude de l’offre des services publics délivrés dans 34 communes du Burkina Faso. Menée par la structure dont il a la charge, l’étude a duré, de ses dires, environ 60 jours.

A l’en croire, cette étude a eu pour objectif de faire évaluer la délivrance des services publics, notamment dans le domaine de l’éducation, la santé, l’eau potable et l’assainissement, la gouvernance par les communautés et faire en sorte que ces dernières donnent leur opinion sur la qualité des services publics que les collectivités fournissent à leur endroit.

Selon Hermann Doanio, il ressort de façon globale de l’étude que les performances, en ce qui concerne les services publics délivrés par les collectivités, sont assez faibles. Puis de laisser entendre que près de 2 400 personnes ont été interrogées afin de se prononcer sur la qualité de ces services.

« Globalement, les scores ne sont pas très fameux, plus précisément dans le domaine de l’éducation où le score global est autour de 39,1/100. En termes de gouvernance, le score est de 22,7/100 », a-t-il indiqué. Cela, a-t-il fait comprendre, dénote qu’il y a d’importants défis en termes de délivrance des services d’éducation, mais aussi en termes de gouvernance au sein des collectivités territoriales.

Au niveau de la santé, le score est assez satisfaisant, a-t-il tout de même fait remarquer. « C’est un score qui tourne autour de 67/ 100 », a-t-il avancé. Cela, a-t-il interprété, dénote que ces services sont assez bien portés par les collectivités.

Au niveau de l’eau potable et assainissement, le Secrétaire exécutif du CERA-FP a fait noter que les services sont moyennement délivrés, surtout en ce qui concerne l’accès à l’eau potable.

« Le score est autour de 51/100 ; ce qui dénote que les collectivités tentent d’assumer leur rôle de délivrance des services d’eau potable et d’assainissement », a expliqué M. Doanio. Toutefois, a-t-il attiré l’attention, il y a quand même des défis.

Recommandations et suite à donner

Cette étude, à en croire Hermann Doanio, révèle également que l’Etat doit repenser le mode de décentralisation et même le transfert des compétences, des ressources et faire en sorte que les collectivités puissent avoir les pleins pouvoirs et les pleins moyens de pouvoir assurer la délivrance de ces services publics locaux en transférant les ressources qui vont avec le portage de ces compétences.

Ce, en permettant aux collectivités d’avoir des modalités d’exécution des budgets qui sont assez facilitées pour pouvoir délivrer convenablement et sainement ces services publics locaux, a-t-il dit en sus. Après cette restitution, a par ailleurs informé le Secrétaire exécutif, il revient aux collectivités de s’approprier les résultats, mais aussi d’engager les actions pour améliorer la délivrance des services publics locaux.

Quant à l’Etat, a-t-il poursuivi, il lui revient également de prendre la pleine mesure des dispositions et dispositifs mis en place pour permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle en termes de satisfaction des populations par rapport auxdits services. Pour le CERA-FP, a aussi annoncé le Secrétaire exécutif, il y aura des actions de plaidoyer à conduire.

S’agissant des communes concernées par l’étude, M. Doanio a révélé qu’il s’agit de localités dans lesquelles le CERA-FP intervient en tant que centre d’étude et de recherches appliquées faisant la promotion de la gouvernance locale et œuvrant à une efficacité dans la délivrance des services locaux.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

