USA : Donald Trump suspend l’aide militaire à l’Ukraine

Donald Trump a mis sa menace à exécution et ordonné le lundi 3 mars 2025 une « pause » dans l’aide militaire des États-Unis à l’Ukraine, trois jours après l’altercation à la Maison-Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Donald Trump ne décolère pas contre Volodymyr Zelensky depuis la rencontre du vendredi 28 février 2025 à la Maison-Blanche qui a tourné en affrontement verbal, et il a accentué le lundi 3 mars 2025 ses menaces contre le dirigeant ukrainien, qu’il suspecte de ne « pas vouloir la paix » avec la Russie.

Le président américain a aussi jugé que son homologue ukrainien devrait être davantage « reconnaissant » pour l’aide des États-Unis. « Ce gars ne veut pas de paix tant qu’il a le soutien de l’Amérique », a dit Donald Trump, qui avait menacé le vendredi 28 février 2025 de « laisser tomber » l’Ukraine si Zelensky ne se faisait pas plus conciliant.

Mais il a aussi estimé que l’accord sur l’accès aux minerais ukrainiens, que Volodymyr Zelensky était censé signer à Washington vendredi 28 février 2025, pouvait encore être conclu.

« Nous faisons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu’elle contribue à la recherche d’une solution » au conflit entre l’Ukraine et la Russie, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d’anonymat.

« Le président a clairement indiqué qu’il se concentrait sur la paix. Nous avons besoin que nos partenaires s’engagent eux aussi à atteindre cet objectif », a-t-il ajouté. En effet, il s’agit essentiellement de l’aide militaire déjà approuvée sous l’ancienne administration de Joe Biden et très largement soldée, mais dont il reste encore des équipements et armes à livrer.

Egalement, dans un entretien à la chaîne Fox News, le vice-président américain JD Vance a estimé pour sa part que le président ukrainien avait « montré un refus clair de s’engager dans le processus de paix » souhaité par Donald Trump.

« Je pense que Zelensky n’y était pas encore, et je pense, franchement, qu’il n’y est toujours pas, mais je pense que nous finirons par y arriver. Il le faut », a-t-il dit. De son côté, le chef de l’État ukrainien a estimé sur X qu’il était « très important que nous essayions de rendre notre diplomatie vraiment substantielle pour mettre fin à cette guerre le plus vite possible ».

Source : lapresse.ca

