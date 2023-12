Bagassi, Pâ et Founzan : Le CERA-FP fait le bilan du projet « Renforcement de la redevabilité, de l’engagement et de l’influence citoyenne dans le processus de gouvernance locale »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après 2 années de mise en œuvre du projet « Renforcement de la redevabilité, de l’engagement et de l’influence citoyenne dans le processus de gouvernance locale » dans les communes rurales de Bagassi, Pâ et Founzan, le Centre d’études et de recherche appliquée en finances publiques (CERA-FP) a marqué une halte afin de faire le bilan. C’était le vendredi 29 décembre 2023 à Ouagadougou à l’occasion d’un atelier de partage des résultats de fin de projet.

La suite après cette publicité

Les populations de Pâ, dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun ; de Founzan, dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins et de Bagassi, dans la province des Balé, région de la Boucle du Mouhoun ont été les bénéficiaires du projet « Renforcement de la redevabilité, de l’engagement et de l’influence citoyenne dans le processus de gouvernance locale » conduit par le Centre d’études et de recherche appliquée en finances publiques (CERA-FP).

Après 2 années de mise en œuvre, Lina Gnoumou, Chargée de programme au CERA-FP, dresse un bilan satisfaisant. « Dans le cadre du projet, nous avons mené des opérations à l’endroit des populations de Bagassi, Pâ et Founzan, notamment à travers la mise en place de 3 comités de veille citoyenne, qui sont un relai entre la population et les autorités de leurs communes.

Elles portent les préoccupations des populations pour une prise en compte et font également un travail de sensibilisation au niveau de la population pour une participation citoyenne accrue et pour une implication dans la gouvernance au niveau de leurs communes », a-t-elle présenté les activités réalisées.

Ces actions, a-t-elle poursuivi, ont permis d’enregistrer une évolution positive au niveau de la gouvernance dans ces communes d’intervention et l’amélioration de la délivrance des services sociaux, notamment la délivrance des cantines scolaires, des fournitures scolaires qui prenaient du retard.

« Nous avons également des infrastructures scolaires qui étaient en construction dont les comités ont fait le suivi et cela a permis d’améliorer la qualité des infrastructures qui ont été livrées », a-t-elle aussi indiqué. La Chargée de programme a en outre rassuré de ce que les populations bénéficiaires sont satisfaites de la mise en œuvre du projet dans son ensemble.

« Elles ont maintenant des opportunités d’échanges avec leurs gouvernants. Elles peuvent s’exprimer plus librement et elles ont connaissance de ce qui est fait pour elles et peuvent apporter leurs contributions pour que les services qui leurs sont délivrés puissent répondre à leurs besoins réels », a-t-elle avancé.

Les objectifs du projet, a rappelé Lina Gnoumou, sont de renforcer la participation des communautés au niveau de la gouvernance au niveau local, de renforcer la transparence et la redevabilité des autorités locales dans la gestion des affaires publiques. « Nous avons soumis une nouvelle proposition à notre partenaire, qui est l’ambassade du Danemark, qui est en examen.

Nous avons bon espoir de pouvoir continuer ce projet pour 2 (ndlr, autres) années », a-t-elle confié laissant entendre que le choix desdites communes s’est fait en fonction des zones d’intervention du CERA-FP et du besoin de ces zones. Le CERA-FP, c’est la transparence et la redevabilité budgétaire ; la formation et les études sur le budget ; un centre d’appui conseil sur les marchés publics ; l’appui à la gestion des finances locales.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite