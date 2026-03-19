Coopération Burkina Faso – Union Africaine : L’Ambassadeur Elysé Ouédraogo présente ses Lettres d’accréditation au Président de la Commission

L’Ambassadeur du Burkina Faso à Addis Abeba et Représentant permanent auprès de l’Union Africaine et de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), Son Excellence Monsieur Elysé Ouédraogo, a présenté ses Lettres d’accréditation au Président de la Commission de l’Union Africaine, Son Excellence Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, le mercredi 18 mars 2026 à Addis Abeba.

Après l’acceptation des Lettres d’accréditation, Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf a félicité l’Ambassadeur burkinabè pour sa nomination tout en lui souhaitant un plein succès à ce poste. Il a signifié sa pleine disposition à collaborer avec l’ambassade pour renforcer les actions de l’Union Africaine au Burkina Faso.

Le Président de la Commission de l’Union Africaine dit également être préoccupé par la situation sécuritaire difficile que traverse la région du Sahel, et exprime sa solidarité à l’endroit des victimes du terrorisme.

Il a salué le leadership des autorités burkinabè, en particulier le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE pour sa clairvoyance dans la conduite des affaires du pays.

Selon lui, les différents rapports qui lui parviennent montrent que des efforts importants sont consentis pour sortir le pays de la situation difficile qu’il traverse.

SEM Mahmoud Ali Youssouf confie avoir donné des instructions aux structures de la Commission, afin d’apporter des soutiens au Burkina Faso sur les plans sécuritaire, humanitaire et dans les autres domaines d’intervention de l’Union Africaine.

A son tour, l’Ambassadeur Elysé Ouédraogo a transmis au Président de la Commission de l’Union Africaine, les cordiales salutations du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que celles du peuple burkinabè.

Il a ensuite remercié le Président de la Commission pour les initiatives de dialogue avec notre pays et les États de l’AES, ainsi que pour le soutien dans le domaine humanitaire.

L’Ambassadeur Ouedraogo a relevé que le Burkina Faso, est déterminé à venir à bout du terrorisme et les actions en cours rassurent quant à une prochaine victoire totale.

Tout en soulignant que ce combat historique mérite d’être reconnu et soutenu au plan politique par l’Union Africaine dont notre pays est membre fondateur, l’Ambassadeur burkinabè a insisté sur la nécessité d’une reconnaissance et d’une prise en compte de l’AES en tant que nouvelle organisation d’intégration en Afrique.

Source : DCRP/MAE