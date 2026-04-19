Burkina Faso : Les étudiants miniers décryptent le rapport ITIE 2024 lors d’un café-débat à Ouagadougou

L’Amicale des étudiants miniers du Burkina a organisé, le samedi 18 avril 2026 à Ouagadougou, un café-débat à l’Université Aube Nouvelle autour du rapport 2024 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso (ITIE-BF).

Cette rencontre visait à permettre aux futurs professionnels du secteur extractif de mieux comprendre les enjeux liés à la gouvernance minière, aux retombées économiques du secteur et aux impacts environnementaux.

Selon Rayimwendé Didier Tapsoba, président de l’Amicale des étudiants miniers du Burkina, il est essentiel pour les étudiants de s’approprier les informations contenues dans ce rapport avant leur insertion professionnelle.

« C’est très important de connaître les informations nécessaires avant vraiment d’intégrer le secteur. Nous pensons que c’est l’occasion pour nous de commencer à nous intéresser à ces données avant d’être intégrés dans le secteur », a-t-il expliqué.

De son côté, Eric Zouré, secrétaire permanent de l’ITIE, a salué cette initiative estudiantine, estimant qu’elle participe à une meilleure diffusion des informations sur un secteur stratégique pour l’économie nationale.

« Les ressources minières d’un pays appartiennent à l’ensemble des populations. Il est donc important de partager l’information sur ce secteur afin que chacun sache ce qui est fait », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que le rapport ITIE 2024 met en lumière plusieurs réformes majeures, qui ont été présentées aux participants au cours des échanges. L’objectif, selon lui, est que les étudiants relaient ensuite ces informations au sein de leurs familles et communautés.

Pour Siniratou Compaoré, représentante de la Chambre des mines, cette initiative constitue une opportunité importante pour valoriser les avancées réalisées dans le secteur minier burkinabè.

« Faire comprendre aux étudiants les chiffres du rapport est très important pour les sociétés minières, car nous réalisons de grandes choses qui ne sont pas toujours connues du grand public », a-t-elle souligné.

À travers cette activité, l’Amicale des étudiants miniers entend renforcer la culture de transparence et préparer une nouvelle génération d’acteurs mieux informés sur les réalités du secteur extractif au Burkina Faso.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24