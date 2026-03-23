Zorgho : L’ITIE présente son rapport 2024 sur les revenus miniers au Burkina Faso

Le Secrétariat permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a organisé, ce lundi 23 mars 2026 à Zorgho, un atelier de dissémination du rapport ITIE 2024. L’objectif de cette rencontre était de partager avec les populations les informations clés sur l’exploitation minière et la gestion des ressources naturelles au Burkina Faso.

Cette session d’échanges vise à rapprocher davantage les citoyens des réalités du secteur extractif, en mettant à leur disposition des données fiables et accessibles. Le rapport ITIE constitue en effet un document de référence, qui présente de manière détaillée les contributions des sociétés minières à l’économie nationale ainsi que les flux financiers entre ces entreprises et l’État.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Zorgho, Valentin Badolo, a salué la tenue de cet atelier, qu’il considère comme un cadre essentiel de redevabilité. « Cet exercice permet d’éclairer les populations à la base sur l’utilisation des ressources minières et tout ce qui est relatif à ces extractions », a-t-il indiqué.

Il a souligné l’importance pour les participants de relayer ces informations auprès des communautés, notamment dans une commune voisine de zones minières et bénéficiant des retombées économiques du secteur.

De son côté, le représentant du comité de pilotage de l’ITIE, Salifou Kassia, a insisté sur la nécessité de rendre compte aux citoyens des activités des sociétés minières. Il a indiqué que la contribution du secteur pour l’année 2024 dépasse les 600 milliards de francs CFA.

« Ce sont des efforts à la base qui ont permis d’atteindre ces résultats », a-t-il souligné, tout en mettant en avant le rôle du Fonds minier de développement et les actions sociales des entreprises minières dans les localités.

Le Secrétaire permanent de l’ITIE, Eric Zouré, a rappelé que le rapport ITIE répond à une norme internationale de transparence dans le secteur extractif. Élaboré de manière participative avec les sociétés minières, les régies financières et les structures étatiques, ce document retrace l’ensemble des paiements effectués par les entreprises au profit de l’État, ainsi que leur impact économique, social et environnemental.

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A l’écouter, le secteur extractif représente une part importante dans le produit intérieur brut (PIB) du Burkina Faso et des données qui témoignent de son poids stratégique dans l’économie nationale. « Le secteur extractif représente environ 15 % du PIB et près de 75 % des exportations du Burkina Faso », a-t-il indiqué, soulignant le poids stratégique de ce secteur.

À travers cette initiative, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives entend renforcer la transparence et permettre aux citoyens de mieux comprendre la gestion des ressources naturelles, considérées comme un levier essentiel de développement économique et social.