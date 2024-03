3e évaluation de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives : Le Burkina Faso a une note de 75,5/100

publicite

18 Partages Partager Twitter

L’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Burkina Faso (ITIE-BF) a présenté officiellement à Ouagadougou, les résultats de la mise en œuvre de la norme 2019 de l’ITIE. C’était au cours d’une conférence de presse ce jeudi 29 février 2024.

La suite après cette publicité

L’initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une norme internationale de promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l’extraction des ressources naturelles. Cette initiative encourage la transparence dans la gestion de revenus issus de l’exploitation de ces ressources et favorise le débat public. Le Burkina Faso a adhéré en 2008 mais c’est en 2013 qu’il a été jugé conforme.

Le Burkina Faso est à sa 3e évaluation et celle-ci a porté sur toutes les données du secteur minier sur la période du 1er janvier 2020 au 15 avril 2023. L’évaluation a porté sur le respect de sept exigences. Trois composantes ont été notées pour aboutir à la note finale. Il s’agit des résultats et de l’impact : 85/100, la transparence : 74/100, les engagements des parties prenantes : 67,5/100, ce qui a donné un score global modéré de 75,5/100. La présente évaluation a été faite dans un contexte sécuritaire difficile marqué par deux coups d’états.

« La validation est un outil majeur qui permet de vérifier le niveau de mise en œuvre de la norme ITIE. Elle permet également de montrer les efforts et les progrès réalisés par un pays et le cas échéant, de formuler des recommandations ou mesures correctives pour le respect des exigences ». « C’est aussi l’occasion pour l’ITIE Internationale de s’assurer que le comité de pilotage, organe décisionnel tripartite composé d’acteurs de la société civile, de l’administration et des sociétés minières, fonctionne correctement et que toutes ses décisions sont précédées d’un débat et sont consensuelles », a expliqué Rachid Soulama, président du comité de pilotage de l’ITIE-BF.

En revanche il convient de noter qu’un rapport provisoire d’évaluation a d’abord été envoyé et comportait plusieurs points de désaccords tels que la réquisition de l’or par l’Etat, l’octroi des permis d’exploitation de Tambao et Inata, la contribution du Fonds minier de développement à l’effort de paix et le manque d’engagement de la société civile et de la presse nationale. Ce rapport a fait l’objet de contestation par le comité de pilotage de l’ITIE-BF, avant d’être renvoyé pour la prise en compte de nouveaux éléments.

« En 2023, l’ITIE Internationale a joué exactement le même rôle que la CEDEAO a joué contre nos Etats. L’année dernière à l’occasion de la conférence mondiale de l’ITIE tenue à Dakar, nous avons eu cette occasion de nous rencontrer face à face. Le secrétariat et le comité de validation. Cela m’a donné l’occasion au regard du rapport provisoire qu’on avait reçu, de leur dire que ce qu’ils ont dit dans le rapport provisoire, ils ont insulté tout le peuple du Burkina.

Ils ont insulté le gouvernement et les autorités du Burkina Faso. Ils ont insulté la société civile et la presse du Burkina Faso. Ils ont attribué des intentions aux sociétés minières du Burkina qu’elles n’ont pas. Et j’ai conclu en leur disant qu’ils nous ont envoyé un rapport français, vraiment français. Quand vous lisiez ce rapport, il était hors technique processus ITIE, c’était un rapport politique. (…) C’est ce qui a donné ces résultats que nous avons aujourd’hui. Sinon en temps normal, ces résultats allaient être meilleurs », a declaré Jonas Hien, président du collège des OSC au comité de pilotage de l’ITIE-BF.

Le comité de pilotage a terminé en disant que cette évaluation a permis au Burkina de mieux appréhender les défis à relever pour un secteur minier plus résilient et performant dans ce contexte difficile.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite