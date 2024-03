Infrastructures routières au Burkina Faso : « Les buses métalliques peuvent avoir une durée de vie entre 50 et 75 ans » (Mamadou Compaoré)

publicite

Le ministère en charge des infrastructures tient une formation au profit de ses techniciens régionaux et centraux sur la technique de pose des buses métalliques. Ce jeudi 29 février 2024, à l’école nationale des travaux publics à Ouagadougou, un montage de quelques unes de ces buses a été effectué.

46 techniciens venus des 13 régions du Burkina Faso participent pendant une semaine à une formation sur la technique de pose des buses métalliques. Cette formation, selon les propos de Mahamadi Sawadogo, ingénieur en génie civil et formateur, a consisté dès les premiers jours à outiller théoriquement les apprenants sur la technique de pose des buses métalliques notamment sur le fonctionnement mécanique et hydraulique des buses.

Après cela il a été question ce jeudi 29 février pour les différents groupes de monter les buses métalliques de type 100 des diamètres 1 500 mm soit 1,5 mètres et 2 000 mm soit 2 mètres. Pour Salfo Paceré, directeur général de l’entretien routier, cette technologie a son importance. En effet, à l’orée de la saison pluvieuse, elle permettra de pouvoir remplacer les ponts défectueux.

« Les buses métalliques sont une solution pour pallier rapidement aux coupures de route surtout pendant la saison pluvieuse. Cela va nous permettre de rétablir rapidement le trafic », a fait savoir le directeur général. « Dès lors que ces buses sont posées, rapidement on peut circuler là-dessus contrairement aux ouvrages à béton ou il faut attendre plus de 28 jours avant d’ouvrir à la circulation », a-t-il ajouté comme avantages des buses métalliques.

Face au contexte actuel, l’utilisation de façon définitive ou en travaux d’urgence des buses métalliques va permettre également de résoudre les questions qui s’imposent présentement. « On pourra refaire les routes (ponts) rapidement et soulager tout le monde », a indiqué Mamadou Compaoré, de la société SEAI Sarl, entreprise qui a procédé à la remise de ces buses et qui a assuré la présente formation. Selon lui, si les techniques de pose des buses sont bien respectées, celles-ci peuvent avoir une durée de vie entre 50 et 75 ans.

Djema Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

