Développement économique des femmes : La 2e édition de l’IFDE s’attaque à la valorisation des ressources naturelles 

C’est parti pour la 2e édition de l’Initiative Féminine pour le Développement Endogène (IFEDE) du 29 février au 3 mars 2024, sous le thème « Développement économique et valorisation des ressources naturelles : quelle contribution des femmes par le savoir endogène ? ». Durant trois jours, se dérouleront des expositions, des formations, des partages d’expériences à Ouagadougou.

Dans l’objectif de promouvoir l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes afin de booster le développement local, l’Initiative Féminine pour le développement Endogène(IFEDE) organise les 72 heures des initiatives féminines endogènes.

Cette édition 2024 se tient sous le thème « Développement économique et valorisation des ressources naturelles : quelle contribution des femmes par le savoir endogène ? ».

Selon la présidente de l’association IFEDE, Wakiyatou Kobré, les 72 heures de l’initiative féminine visent à créer un cadre d’échanges et de partage pour les femmes œuvrant dans la promotion et la transformation des produits locaux.

« Ces 72 heures constituent un cadre d’échange et de partage pour toutes ces femmes qui d’abord interviennent dans le secteur informel et en plus qui valorisent tout ce qui est endogène. Ce sont des femmes qui ne partent pas loin chercher, elles sont à côté et elles valorisent nos ressources naturelles mais elles contribuent au développement endogène et par là aussi, l’essor de l’économie endogène », a-t-elle indiqué.

Des expositions–vente, des rencontres B2B et des formations en cosmétique sont, entre autres, les activités prévues durant les 72 heures à Kossodo à Ouagadougou.

En rappel, l’initiative femme pour le développement endogènes (IFEDE) est une association née de la vision de ses fondatrices de promouvoir l’entrepreneuriat féminin afin de favoriser l’autonomisation financière des femmes.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

