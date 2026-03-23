ITIE Burkina : Une contribution record du secteur extractif en 2024

Le Comité de pilotage de l’ITIE Burkina a procédé à la présentation de son rapport au titre de l’année 2024, ce lundi 23 mars 2026, aux populations de Ziniaré. Ledit document met en évidence l’importance stratégique du secteur extractif dans l’économie nationale.

Le document rapporte que les activités du secteur extractif ont généré 612 milliards de francs CFA au budget de l’État en 2024. Cette somme prend également en compte les paiements des sociétés minières et des sous-traitants.

Il convient de noter que ces recettes proviennent principalement des impôts, taxes et redevances collectés par les régies financières de l’État, notamment la direction générale des impôts et la direction générale des douanes. Selon le rapport de l’ITIE, en 2024, le secteur extractif a représenté plus de 15 % du produit intérieur brut.

Le président de la délégation spéciale de Ziniaré, Tingani Florent Daboné, a indiqué que l’objectif général de cette activité est de partager l’information contenue dans le rapport ITIE 2024 avec les populations locales, conformément à la norme ITIE.

« Et de manière spécifique, il va s’agir de présenter le contenu du rapport ITIE, d’échanger avec les acteurs locaux sur la gouvernance du secteur extractif, d’outiller les populations locales sur les spécificités du secteur afin d’améliorer leur contribution à la gestion du secteur extractif », a-t-il confié.

Priscille Zongo, secrétaire exécutive de la Chambre des mines, a souligné que cet atelier d’information sur le rapport ITIE 2024 est bien plus qu’un exercice de redevabilité sur le fonctionnement du secteur extractif national.

« C’est une occasion précise d’approfondir notre compréhension des mécanismes qui régissent ce secteur vital pour notre pays. C’est également un moment privilégié pour un dialogue constructif entre filles et fils de la Nation », a-t-elle appuyé.

Elle a rappelé que l’ITIE est un instrument important pour une gouvernance saine et responsable dans le secteur minier. «Elle vise à garantir que les revenus générés par nos ressources naturelles bénéficient réellement à l’ensemble de la population en favorisant la transparence des paiements des entreprises extractives et des recettes de l’État», a-t-elle avancé.

La présentation de ce rapport est couplée à une campagne de vulgarisation de son contenu à travers le territoire national. « C’est une campagne qui va prendre toute la semaine et nous sillonnons beaucoup de localités pour expliquer aux populations le contenu du rapport mais aussi s’ouvrir aux populations pour écouter leurs doléances », a-t-il complété.

Comparativement à l’année 2023, le montant de la contribution a connu une hausse, selon Priscille Zongo, qui a expliqué que cela s’explique par la flambée du prix de l’or en 2024.

W S

Burkina 24