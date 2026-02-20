Artemis II : La NASA réussit son dernier test avant le premier vol habité autour de la Lune

La NASA a annoncé, le jeudi 19 février 2026, avoir mené avec succès le deuxième test complet de sa fusée SLS, préparant le vol habité Artemis II autour de la Lune, informe la Presse Ca.

Après une première répétition début février écourtée en raison d’une fuite d’hydrogène liquide, cette deuxième répétition s’est déroulée sans incident. Les réservoirs de la fusée ont été remplis et toutes les procédures techniques ont été simulées dans des conditions réelles, afin de reproduire le jour du décollage.

« C’est une avancée importante », a salué la NASA, qui a ensuite effectué un décollage fictif prolongé jusqu’à tard dans la nuit pour répéter l’ensemble des manœuvres. La première répétition, ainsi que celle de la mission Artemis I en 2022, avait été perturbée par des problèmes de plein d’hydrogène liquide.

L’agence spatiale tiendra vendredi 20 février 2026 un point presse pour détailler les résultats de ce test final et pourrait annoncer la date exacte du lancement. Initialement prévu au plus tôt le 6 mars 2026, le décollage attend désormais la validation complète de la sécurité.

La mission Artemis II emportera trois astronautes américains et un Canadien pour un voyage autour de la Lune. « La sécurité demeure notre priorité absolue », a rappelé Jared Isaacman, chef de la NASA, sur X. « Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique ».