Football : 24 entraîneurs burkinabè à la quête de la licence B CAF

Après une dizaine de jours d’encadrement sous la houlette du Directeur Technique National de la FBF, Pascal Yougbaré, 24 entraîneurs stagiaires ont parachevé le module 2 de la licence B CAF, le jeudi 19 février 2026. La clôture de cette deuxième étape de la formation est intervenue en présence du premier responsable de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), le Colonel-Major à la retraite Oumarou Sawadogo.

80 heures de formation théorique et pratique, c’est l’essentiel du programme d’encadrement du module 2 de la licence B CAF, entamé par la Fédération Burkinabè de Football. Pendant 10 jours, 24 stagiaires engagés pour l’obtention de cette licence ont été outillés sur le module 2, essentiellement dédié à l’entraînement de la tactique défensive et offensive, etc.

Durant ces jours de formation, les bénéficiaires ont appris comment préparer une équipe en termes de formation intrinsèque des joueurs et de préparation quotidiennes d’avant-match. Au nombre de 24, dont 22 hommes et 2 dames, selon le Directeur Technique National de la FBF, les différents apprenants étaient organisés en staff, et ont travaillé sur la base de thèmes bien définis.

« Ensemble, ils faisaient des exposés avant d’aller sur le terrain. Aussi, ils contribuaient à déceler leurs propres erreurs. Malgré les conditions un peu difficiles dues à la réfection actuelle du centre technique, le processus de formation pratique s’est bien déroulé. Le groupe a su bien s’adapter afin de mettre en pratique ce qu’ils ont appris, bien évidemment avec l’accompagnement des instructeurs », a fait savoir Pascal Yougbaré.

À en croire le Colonel-Major Oumarou Sawadogo, président de la FBF, cela fait un bon nombre d’années qu’il n’y a plus eu de formation en licence A CAF. Cette formation en licence B CAF s’inscrit dans cette dynamique, avec déjà des formations en catégories C et D CAF déjà tenues.

L’idée, selon lui, c’est de tenir régulièrement ces types d’encadrement de sorte à respecter le cycle de formation. Par ailleurs, il a appelé les stagiaires à mettre en pratique les outils qui leur ont été distillés, mais aussi et surtout de ne pas se donner de limite en termes de réinvention.

Pour la participante, Mariam Bamouni/Lingani, coach de Fada Académie en Ligue 1 féminine, cette formation sera très bénéfique pour la suite de sa carrière et celle de ses collègues. « Durant ces dix jours de formation, nous avons pu apprendre beaucoup de choses, plus particulièrement la tactique, les attaques rapides, les transitions, etc.

Nous repartons bien outillés en attendant la suite de la formation. C’est le moment pour nous d’adresser nos remerciements à l’endroit de nos encadreurs et à la FBF pour leurs efforts en faveur de la professionnalisation du secteur du football au Burkina Faso », s’est-elle réjouie.

Il faut noter que le module numéro 3 est attendu au mois d’avril prochain, étape finale avant l’obtention du diplôme.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24