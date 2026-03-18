Petro give back : Quand la jeunesse burkinabè se mobilise pour la solidarité nationale

Face aux défis sécuritaires, la structure Petro-event n’entend pas rester de marbre. L’agence événementielle a officiellement lancé, le mardi 17 mars 2026 son programme de responsabilité sociétale (RSE) baptisé « Petro Give Back ».

Reconnue pour son leadership dans l’industrie des réjouissances, la structure Petro-event refuse désormais de limiter son rôle au simple divertissement. Face à une économie nationale éprouvée par les défis sécuritaires, l’agence compte jouer sa partition.

Sous l’impulsion de Jean-Luc Bayili, responsable de Petro-event, ce projet repose sur une synergie entre divertissement et philanthropie. L’initiative se décline en trois étapes majeures.

Une cagnotte numérique, un tournoi de Maracaña solidaire et une kermesse de trois jours, soit du 27 au 29 mars 2026, à Ouagadougou. L’objectif est donc de collecter des fonds pour soutenir des causes sociales prioritaires.

Au cœur du projet « Petro Give Back », un objectif chiffré traduit la détermination des initiateurs, mobiliser une cagnotte solidaire de 10 millions de FCFA. Loin d’être une simple collecte, cette somme se veut une contribution directe à la revitalisation de l’économie locale et au soutien des couches sociales les plus éprouvées par le contexte actuel.

Pour Jean-Luc Bayili, la transparence et l’efficacité de la redistribution sont les gages de la crédibilité de ce projet. Il a ainsi détaillé une clé de répartition pensée pour toucher les piliers de la solidarité nationale.

« Cette somme sera scindée en trois axes stratégiques, 30 % seront reversés à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, 40 % seront exclusivement dédiés à l’accompagnement des pupilles de la nation, et les 30 % restants seront répartis entre six associations partenaires actives sur le terrain », a-t-il précisé.

A entendre Jean-Luc Bayili, l’enjeu dépasse le cadre de l’événementiel, il s’agit d’un acte de citoyenneté capable de mettre à nu la place qu’occupe la jeunesse, pour le développement d’une nation.

« À travers ce projet, notre ambition est de démontrer que la jeunesse n’est pas qu’une force d’avenir, mais une force d’action immédiate. Elle peut contribuer positivement, concrètement et durablement à la structure même de notre société », a-t-il souligné.

Le rendez-vous est désormais pris pour la célébration de la solidarité. La première édition de Petro Give Back est prévue les 27, 28 et 29 mars 2026 sur le terrain Le FIVE Ouaga 2000. L’appel à contribution est ainsi lancé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24