Sécurité routière : Les LEOs sensibilisent les élèves et offrent des casques au Lycée municipal de Sigh-Nonghin

Dans le cadre de la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso, les LEOs du district 403 A3, organisation de jeunesse affiliée au Lions Clubs International, ont organisé une sensibilisation routière ce mardi 17 mars 2026 au lycée municipal de Sigh nonghin à Ouagadougou. L’activité s’est tenue sous le patronage de l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER).

Placée sous le thème « Discipline et protection en circulation, je dis OUI ! », cette troisième édition vise à renforcer les comportements responsables chez les jeunes, particulièrement les usagers de deux-roues, fortement exposés aux accidents de la circulation.

La cérémonie a été marquée par une remise symbolique de casques à quelques élèves, représentant l’ensemble des bénéficiaires.

Par la suite, une centaine de casques sera distribuée aux élèves identifiés par l’administration de l’établissement, en tenant compte notamment de ceux qui ne disposent pas encore de cet équipement de protection.

Selon les organisateurs, cette initiative répond à une réalité préoccupante, où de nombreux jeunes circulent encore sans protection, souvent par manque de moyens ou par négligence.

À travers cette action, ils entendent contribuer à réduire les risques d’accidents et encourager une culture de prudence sur les routes.

Prenant la parole au nom du comité d’organisation, la présidente du comité d’organisation, Fadila Kima, a souligné l’importance de cette activité dans un contexte marqué par de nombreux accidents de la circulation. « Notre présence ici répond à une préoccupation majeure : la sécurité sur nos routes. Les accidents continuent de faire de nombreuses victimes, en particulier parmi les jeunes », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que cette campagne vise à sensibiliser les jeunes à l’adoption de comportements responsables et à rappeler que le port du casque demeure l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour sauver des vies.

Parrain de la cérémonie, Augustin Bambara a salué l’engagement des organisateurs et l’évolution des mentalités chez les jeunes. « Les éditions précédentes ont montré que les cibles sont réceptives au message. Aujourd’hui, les jeunes eux-mêmes font du port du casque une priorité », s’est-il réjoui.

Tout en insistant sur la responsabilité des parents, il a rappelé que l’achat d’un casque n’est pas une charge insurmontable, précisant que les modèles accessibles coûtent environ 6 000 FCFA.

De son côté, la marraine de l’activité, Nabilan Claudette Toé, a insisté sur l’utilisation effective des casques offerts. « Il ne suffit pas d’avoir un casque, il faut le porter. La raison la plus importante reste la préservation de la vie », a-t-elle affirmé.

Le proviseur de l’établissement, Augustin Bayili, a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs. « Offrir une centaine de casques est une action salutaire », a-t-il indiqué, précisant que les bénéficiaires ont été sélectionnés parmi les élèves méritants ne disposant pas de casque. Il a également annoncé un renforcement de la sensibilisation au sein de l’établissement.

Bénéficiaire du don, l’élève Nadine Ouédraogo a salué l’initiative. « Nous remercions les donateurs pour ces casques qui contribuent à protéger nos vies », a-t-elle déclaré, invitant ses camarades à « toujours porter le casque en circulation ».

À travers cette activité, les organisateurs entendent contribuer à réduire les risques d’accidents chez les jeunes et à faire du port du casque un réflexe quotidien.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (Stagiaires)

Burkina 24