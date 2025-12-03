Promotion de la RPP : La caravane CNEP partage la vision du Capitaine Ibrahim Traoré avec des élèves de Tamalé au Ghana

Caravane nationale de l'engagement patriotique (CNEP) à Tamalé, au Ghana
L’Association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES) a fait don de cahiers, de t-shirt et de posters aux élèves de Sainte famille school complex of Tamale (SAFASCO), au Ghana, le lundi 1er décembre 2025. 

Le lot de cahiers, de posters et de t-shirts sont à l’effigie du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et du Président John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana.

Pour le coordonnateur de l’association Contribution du peuple pour l’éducation et la santé (CPES), après l’étape de Kumasi, il était important que la Caravane nationale de l’engagement patriotique (CNEP) marque un arrêt à Tamalé, notamment dans cet établissement de SAFASCO.

Aboubacar Ada, Burkinabè, élève en classe de Tle D à SAFASCO school, dit son attachement à la mère patrie le Burkina Faso

« En effet l’objectif de notre caravane, c’est de promouvoir les idéaux de la Révolution progressiste populaire. Eh bien, avoir ces compatriotes encore plus jeunes que nous, sur qui repose l’avenir de notre pays, c’est une aubaine », a expliqué Kamanga Mathias Zida.

Aboubacar Ada, Burkinabè, élève en classe de Tle D, a réaffirmé son attachement et celui des siens à la mère patrie le Burkina Faso. « Nous reconnaissons être des Burkinabè. Nous reconnaissons que nous venons de la patrie du Capitaine Ibrahim Traoré…. », a-t-il déclaré.

Sensibilisation autour de la RPP

« Nous voulons vous dire merci pour ce don de cahiers que les Burkinabè et les Ghanéens vont en bénéficier. Nous sommes très contents et nous continuons à prier pour vous et pour l’action du gouvernement pour que le Seigneur ramène la paix au Burkina Faso », a déclaré le frère Dieudonné Sawadogo, Directeur de SAFASCO.

Il a aussi fait savoir que, de concert avec la représentation diplomatique du Burkina Faso à Kumasi, ils travaillent à accompagner l’action du gouvernement burkinabè.

« Depuis l’année passée, avec le Consul du Burkina Faso à Kumasi, nous avons entrepris certaines activités ici au Ghana pour accompagner l’action du gouvernement. Cette année également, on a été invités à Kumasi. Pour dire que nous soutenons l’action du gouvernement ici au Ghana et nous soutiendrons l’action du gouvernement partout où le besoin se fera sentir », a indiqué le frère Sawadogo.

Le frère Dieudonné Sawadogo, Directeur de SAFASCO school, a remercié l’association et la caravane CNEP

Pour cette caravane au Ghana, l’association CPES avait à ses côtés l’homme de IB. Chaque rencontre lui offrait un cadre propice à la sensibilisation, notamment sur les valeurs cardinales du bon-vire ensemble, du patriotisme, du civisme, de l’intégrité. Bref, de toutes ces valeurs que promeut au quotidien le Capitaine Ibrahim Traoré à travers la RPP.

