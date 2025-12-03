LONAB : Les 4 Burkinabè lauréats de la Tranche Commune Entente reçoivent leurs chèques

Partage

Les gagnants burkinabè de la 30e édition du Tirage de la Tranche Commune Entente (TCE) sont entrés en possession de leurs chèques le mardi 2 décembre 2025 à Ouagadougou. Le Burkina Faso est sorti de cette édition avec la deuxième plus grosse somme. Ladite édition a eu lieu du 24 au 28 novembre 2025 à Lomé, au Togo.

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a récompensé les lauréats de la 30e édition du Tirage de la Tranche Commune Entente (TCE). Ces champions ont été primés après plus de quatre jours de compétition.

Il s’agit d’André Samson Bambara qui a remporté 10 millions F CFA, de Mahamadi Kafando qui a gagné 2 millions F CFA, d’Amadou Nikiema qui a empoché 2 millions F CFA et de Blaise Wendkouni Kaganbega qui a également remporté 2 millions F CFA.

Selon le Directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, ces quatre participants ont décroché ensemble la somme de 16 millions F CFA, représentant le deuxième gros lot du tirage, suite à une mise de 500 F CFA chacun. Le premier lot, d’un montant de 20 millions FCFA, a été remporté par des joueurs de la Côte d’Ivoire.

Dans son discours, il a ajouté que leur participation faisait d’eux des modèles capables d’inspirer ceux qui hésitent encore à tenter leur chance. Dans la foulée, il a invité l’ensemble des Burkinabè à croire en leur étoile.

« Au nom du Conseil d’administration de la LONAB, j’adresse nos sincères remerciements à la Loterie Nationale Togolaise pour l’hospitalité légendaire, la fraternité dont nous avons fait l’objet durant notre séjour et la féliciter pour la brillante réussite de l’organisation de cette 30e édition.

Comme l’a si bien indiqué la Directrice du Marketing et de la Communication, l’édition qui vient de s’achever a eu pour support de jeu, le Faso Loto 5/90 », a déclaré le directeur général.

Avec ses 10 millions, André Samson Bambara a déclaré qu’il n’était pas un habitué du Lotto 5/90, mais que c’était un coup d’essai porté par beaucoup de chance. « Je veux remercier le Bon Dieu pour ce gain. Ce produit, je ne le connaissais pas.

On était en train de jouer au damier et aux cartes et un gars s’est arrêté pour nous le présenter. J’ai été le seul intéressé. Je n’y croyais pas, mais après quelques jours, j’ai reçu le coup de fil de la LONAB, et voilà », a-t-il expliqué.

La Tranche Commune Entente (TCE) est née de la volonté des chefs d’État des cinq pays membres du Conseil de l’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo), d’instituer un tirage sous-régional organisé de manière rotative dans l’un des pays membres à travers leur loterie nationale. L’objectif est de renforcer l’intégration sous-régionale, de contribuer à la lutte contre la pauvreté et de soutenir les populations.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24