« Nous Vaincrons » | Norah Kafando appelle à une révolution intérieure pour bâtir une Afrique forte

Dans cet entretien, Norah Kafando (épouse Yengo), coach en excellence et cheffe d’entreprise, lance un plaidoyer vibrant pour la transformation personnelle. Selon elle, l’avenir de l’Afrique dépend avant tout d’une « gouvernance de soi », capable de briser les plafonds de verre intérieurs et de préparer le terrain pour des nations solides et résilientes.

Le parcours de Norah Kafando illustre une quête d’alignement profond. Après avoir évolué dans des institutions prestigieuses, elle ressent un décalage entre ses talents et leur expression réelle.

« Je n’étais pas alignée avec qui je suis », confie-t-elle, expliquant son virage vers l’entrepreneuriat afin d’aider les autres à créer un impact.

Aujourd’hui, à travers son concept de « Salon privé », elle accompagne leaders et travailleurs en quête de sens. Elle observe que le principal obstacle au succès en Afrique n’est pas seulement économique, mais souvent lié à un blocage intérieur qui empêche les jeunes et les adultes de rêver et de réaliser leur potentiel.

Briser les blocages inconscients et la « loyauté familiale »

Norah Kafando explique que de nombreux obstacles sont inconscients et hérités de l’éducation ou du contexte familial. Elle évoque notamment la « loyauté familiale », où certains s’interdisent inconsciemment de réussir pour ne pas « dépasser » leurs parents.

Pour les femmes, elle insiste sur la nécessité de définir sa propre identité, au-delà des rôles d’épouse ou de mère imposés par la société. « C’est à nous de choisir les rôles que nous voulons réellement jouer », souligne-t-elle. L’épanouissement personnel devient ainsi le moteur de relations familiales et sociales harmonieuses.

Santé mentale : Lever le tabou du silence en Afrique

Norah Kafando prépare également la sortie de son livre-guide Moi d’abord, dont la dédicace est prévue le 22 mars 2026. L’ouvrage aborde la santé émotionnelle et l’auto-soin dans un contexte africain où l’expression des émotions reste souvent stigmatisée.

Pour elle, prendre soin de sa santé mentale est un acte de responsabilité collective. « Une maman qui tombe dans la dépression, c’est toute une famille qui bascule », indique-t-elle. Elle encourage entreprises et familles à intégrer cette dimension pour prévenir burnout et stagnation professionnelle.

Forum Afrique-Afrique : La souveraineté par la transformation intérieure

Cette vision s’étend au continent grâce au Forum Afrique-Afrique, dont elle préside le comité d’organisation. L’événement rompt avec les sommets classiques où l’Afrique fait face à une puissance étrangère unique, prônant un « retour vers soi » collectif.

Elle cite l’Alliance des États du Sahel (AES) comme modèle de solidarité africaine, où les peuples unissent leurs forces pour défendre leur souveraineté. Après une première édition réussie en 2025 avec 13 pays participants, la deuxième édition est prévue pour septembre 2026 à Ouagadougou.

Un appel à l’action radicale

En conclusion, Norah Kafando appelle chaque Burkinabè et Africain à engager une transformation personnelle profonde : « Nous ne vaincrons que par la gouvernance personnelle », martèle-t-elle, plaçant le leadership de soi comme la pierre angulaire de toute victoire collective future.