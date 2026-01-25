« Nous Vaincrons » | Éducation au Burkina Faso : Boukaré Bara pour une révolution pédagogique « enracinée et innovante »

Boukaré Bara, président de l’association « La Passerelle Die Brücke », appelle à une transformation radicale du système éducatif burkinabè pour pallier les effectifs pléthoriques et le manque de moyens. Pour lui, l’innovation consiste à adapter l’école aux réalités locales plutôt que de suivre des modèles étrangers. Il est l’invité de votre émission « Nous Vaincrons » où il parle à cœur ouvert.

Supprimer les examens « coloniaux »

L’une de ses propositions les plus marquantes est la suppression du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC). Boukaré Bara qualifie ces diplômes d’héritages coloniaux inutiles qui « retardent les enfants ».

Il révèle que l’organisation du CEP coûtait environ 5 milliards de francs CFA en 2016, une somme qu’il propose de réallouer à la transformation des « classes sous paillotes » en salles normales.

Langues nationales et Intelligence Artificielle

Le Burkinabè vivant en Allemagne préconise l’introduction des langues nationales dans le cursus, soulignant qu’un enfant apprend plus vite dans sa langue maternelle.

Il insiste également sur l’urgence d’intégrer le numérique et l’intelligence artificielle dès le primaire, à l’instar du modèle chinois, pour préparer les enfants aux métiers du futur.

Décentralisation et soutien à l’innovation

M. Bara propose de supprimer le ministère central de l’Éducation pour laisser chaque région adapter son programme et son calendrier à ses propres spécificités culturelles ou sécuritaires.

Enfin, le pionnier dans l’organisation de la Médaille Thomas Sankara pour l’innovation exhorte l’État à mieux valoriser les inventeurs locaux et à financer massivement la recherche et le développement, car « l’invention est un risque » qui nécessite des investissements pérennes.

Il conclut par un message fort aux jeunes : « Croyez en ce que vous faites… même si vous échouez 100 fois, essayez la 101e fois ».