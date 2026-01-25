Inondations au Mozambique : Plus de 700.000 personnes affectées, une urgence humanitaire et sanitaire

Le Mozambique traverse l’une des pires crises humanitaires de ces dernières années. Depuis le début de la saison des pluies, de violentes inondations frappent plusieurs régions du pays, faisant plus de 700.000 sinistrés et provoquant d’importants dégâts humains, matériels et économiques.

Les provinces de Gaza, Maputo et Sofala figurent parmi les zones les plus durement touchées. Routes et ponts emportés, écoles et centres de santé endommagés : les infrastructures essentielles ont subi de lourdes destructions, compliquant l’accès aux services de base pour des centaines de milliers de personnes.

Selon l’Institut national de gestion des catastrophes (INGD), plus de 645 000 personnes ont été directement affectées par les intempéries, dont une majorité d’enfants. Parmi elles, 91 310 sinistrés sont actuellement hébergés dans 68 centres d’accueil répartis à travers le pays. Le bilan humain provisoire fait état de 112 décès, 99 blessés et trois personnes portées disparues.

Les dégâts matériels sont considérables. Plus de 2 500 kilomètres de routes ont été endommagés, ainsi que 306 écoles, 56 établissements de santé et 44 lieux de culte. Le secteur agricole, pilier de l’économie locale, est particulièrement touché : 165 841 hectares de terres cultivables ont été ravagés, affectant plus de 111 000 agriculteurs. Des dizaines de milliers de têtes de bétail ont également péri.

Face à l’ampleur de la catastrophe, le gouvernement mozambicain estime à 103 millions de dollars le montant nécessaire pour porter assistance à près de 100 000 ménages. Les autorités alertent par ailleurs sur les risques sanitaires majeurs, notamment la propagation de maladies hydriques telles que le choléra et le paludisme, dans des centres d’hébergement souvent surpeuplés et aux conditions d’hygiène précaires.

Les opérations de secours se poursuivent sur l’ensemble du territoire sinistré. Des hélicoptères et des embarcations sont mobilisés pour atteindre les populations isolées par les eaux. Un centre national de coordination a été installé à Xai-Xai, dans la province de Gaza, afin de centraliser les interventions et d’assurer une réponse rapide et efficace aux besoins urgents.

Sur le plan international, le Portugal a exprimé sa solidarité avec le Mozambique et maintient un dialogue étroit avec les autorités locales pour identifier des mécanismes de soutien, tant au niveau bilatéral qu’au sein de l’Union européenne. Une mission d’évaluation humanitaire conduite par le lieutenant-colonel Figueira, de l’armée de l’air portugaise, s’est rendue sur le terrain pour apprécier l’ampleur des besoins.

Les fortes pluies, combinées aux lâchers d’eau des barrages, y compris dans les pays voisins, continuent d’aggraver la situation. Plusieurs routes nationales restent impraticables, retardant l’acheminement de l’aide humanitaire vers les zones les plus enclavées.

Source : Africanews