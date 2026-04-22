« En finir avec le dépôt physique » : Le rêve d’automatisation du ministre Zoungrana pour les carrières au MESFTP

Le ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, Moumouni Zoungrana, a effectué une visite de supervision à l’atelier de traitement des dossiers de carrière, le mardi 21 avril 2026 à Koudougou. Cette opération « commando » permet la régularisation de milliers d’actes administratifs en souffrance depuis 2022.

Réunis à Koudougou du 16 au 23 avril 2026, les agents de la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MESFTP, épaulés par des techniciens des Finances et de la Transition Digitale, s’activent pour apurer les retards accumulés sur les années 2022, 2023 et 2024. Sur un objectif global de 5 700 dossiers programmés, 4 730 actes ont déjà été traités et validés à mi-parcours.

Le bilan de cette session délocalisée est déjà significatif. Il regroupe 2 911 avancements, 1 346 dossiers d’indemnités et 407 dossiers d’allocations familiales. Pour les bénéficiaires, l’effet sera concret sur le bulletin de paie dès la fin du mois d’avril 2026.

« Pour ce mois d’avril, nous aurons autour de 2 911 personnes qui vont ressentir sur leur salaire qu’il y a un changement qui s’est opéré », a précisé le ministre Moumouni Zoungrana. Il faut noter que cette opération aura une incidence financière de plus d’un milliard de francs CFA qui sera injectée.

Pour les autorités, cette régularisation est un levier de performance. « Il faut avoir des acteurs enthousiastes pour nous accompagner dans les réformes que nous engageons », a-t-il expliqué. Il a donc précisé que cette démarche vise avant tout à instaurer un climat de sérénité au sein du personnel.

Sur le terrain, les équipes ne chôment pas. La Direction des Ressources Humaines souligne l’intensité de cette mission qui mobilise des compétences transversales. « L’objectif est de vider le casier des instances pour permettre à chaque agent de se concentrer sur sa mission pédagogique », a confié Sakira/Karantao Mariam, Directrice générale des Ressources humaines du ministère de l’Enseignement secondaire.

Cette synergie avec les services de la solde permet de valider en temps réel l’impact financier de chaque acte administratif. Au-delà de l’urgence, le ministère projette une transformation profonde de sa gestion administrative.

Constatant l’efficacité du travail abattu par les agents de la DRH, le ministre a partagé sa vision d’une administration moderne et dématérialisée. « Mon rêve est qu’on ne dépose plus un dossier pour avoir les finances, qu’on traite la carrière de manière automatique », a-t-il déclaré.

Les dossiers présentant des erreurs ou des incomplétudes n’ont pas été ignorés. Un dispositif de suivi rigoureux est prévu afin que, selon les vœux du ministre, « tout le monde puisse rentrer dans ses droits ».

Akim KY

Burkina 24