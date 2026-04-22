« En finir avec le dépôt physique » : Le rêve d’automatisation du ministre Zoungrana pour les carrières au MESFTP

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 33 minutes
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Le ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, Moumouni Zoungrana, a effectué une visite de supervision à l’atelier de traitement des dossiers de carrière, le mardi 21 avril 2026 à Koudougou. Cette opération « commando » permet la régularisation de milliers d’actes administratifs en souffrance depuis 2022.

Réunis à Koudougou du 16 au 23 avril 2026, les agents de la Direction des Ressources Humaines (DRH) du MESFTP, épaulés par des techniciens des Finances et de la Transition Digitale, s’activent pour apurer les retards accumulés sur les années 2022, 2023 et 2024. Sur un objectif global de 5 700 dossiers programmés, 4 730 actes ont déjà été traités et validés à mi-parcours.

Les agents de la DRH du MESFTP en pleine session de traitement intensif à Koudougou pour apurer les retards de carrière 2022-2024
Les agents de la DRH du MESFTP en pleine session de traitement intensif à Koudougou pour apurer les retards de carrière 2022-2024

Le bilan de cette session délocalisée est déjà significatif. Il regroupe 2 911 avancements, 1 346 dossiers d’indemnités et 407 dossiers d’allocations familiales. Pour les bénéficiaires, l’effet sera concret sur le bulletin de paie dès la fin du mois d’avril 2026.

Synergie administrative : techniciens de la DRH et des Finances collaborent pour valider plus de 4 700 actes de carrière
Synergie administrative : techniciens de la DRH et des Finances collaborent pour valider plus de 4 700 actes de carrière

« Pour ce mois d’avril, nous aurons autour de 2 911 personnes qui vont ressentir sur leur salaire qu’il y a un changement qui s’est opéré », a précisé le ministre Moumouni Zoungrana. Il faut noter que cette opération aura une incidence financière de plus d’un milliard de francs CFA qui sera injectée.

le ministre Zoungrana encourage les équipes mobilisées pour la régularisation financière des agents
le ministre Zoungrana encourage les équipes mobilisées pour la régularisation financière des agents

Pour les autorités, cette régularisation est un levier de performance. « Il faut avoir des acteurs enthousiastes pour nous accompagner dans les réformes que nous engageons », a-t-il expliqué. Il a donc précisé que cette démarche vise avant tout à instaurer un climat de sérénité au sein du personnel.

Sur le terrain, les équipes ne chôment pas. La Direction des Ressources Humaines souligne l’intensité de cette mission qui mobilise des compétences transversales. « L’objectif est de vider le casier des instances pour permettre à chaque agent de se concentrer sur sa mission pédagogique », a confié  Sakira/Karantao Mariam, Directrice générale des Ressources humaines du ministère de l’Enseignement secondaire.

La DGRH Sakira/Karantao Mariam veille au traitement rigoureux des 4 730 actes déjà validés
La DGRH Sakira/Karantao Mariam veille au traitement rigoureux des 4 730 actes déjà validés

Cette synergie avec les services de la solde permet de valider en temps réel l’impact financier de chaque acte administratif. Au-delà de l’urgence, le ministère projette une transformation profonde de sa gestion administrative.

Constatant l’efficacité du travail abattu par les agents de la DRH, le ministre a partagé sa vision d’une administration moderne et dématérialisée. « Mon rêve est qu’on ne dépose plus un dossier pour avoir les finances, qu’on traite la carrière de manière automatique », a-t-il déclaré.

le ministre Moumouni Zoungrana prône une automatisation complète des carrières au profit des agents.
le ministre Moumouni Zoungrana prône une automatisation complète des carrières au profit des agents.

Les dossiers présentant des erreurs ou des incomplétudes n’ont pas été ignorés. Un dispositif de suivi rigoureux est prévu afin que, selon les vœux du ministre, « tout le monde puisse rentrer dans ses droits ».

A lire également⇒Enseignement secondaire : Le Ministre Zoungrana s’attaque au « calvaire » des enseignants

Akim KY 

Burkina 24 

     
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