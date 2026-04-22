Burkina Faso : Le SIPAD 2026 veut transformer entreprises et institutions par la performance

La première édition du Salon international de la performance africaine durable (SIPAD) se tiendra du 8 au 9 mai 2026 à Ouagadougou. En prélude à l’événement, une conférence de presse a été organisée le mardi 21 avril 2026 afin de présenter les grandes orientations de cette initiative.

Placée sous le thème « Consolider la souveraineté nationale par une performance endogène durable et responsable : QSE & RSE comme levier d’une transformation engagée », cette rencontre est portée par LAANFO C&M.

Dans un contexte marqué par des défis économiques, institutionnels et organisationnels, le SIPAD ambitionne de promouvoir la culture de la performance au Burkina Faso et plus largement en Afrique.

Les organisateurs entendent faire de la performance un véritable outil de transformation, à travers l’adoption de pratiques modernes de gestion axées sur la qualité, la responsabilité sociétale et l’efficacité opérationnelle.

Le salon mettra également l’accent sur la bonne gouvernance, l’éthique et la responsabilité, considérées comme des piliers essentiels pour bâtir des entreprises compétitives et des institutions crédibles.

Selon le président du comité d’organisation, Abdoul Karim Zerbo, le SIPAD se veut « un instrument d’opérationnalisation du Plan national de développement », avec pour ambition d’ancrer durablement la culture de la performance et du management au Burkina Faso.

Il a précisé que cette initiative vise à mobiliser les acteurs publics, privés ainsi que les particuliers autour de solutions concrètes, innovantes et directement applicables.

Le programme de cette première édition prévoit des panels thématiques, des ateliers pratiques, des rencontres B2B, des expositions professionnelles, des espaces de réseautage entre secteurs public et privé.

Le SIPAD ambitionne de poser les bases d’une transformation durable, en faisant de la performance une exigence nationale au service de la souveraineté et du développement du Burkina Faso.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24