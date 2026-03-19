Cohésion sociale : Twellium Industrie Burkina Faso réunit chrétiens et musulmans autour d’une rupture collective à Bobo-Dioulasso

À l’occasion de la coïncidence entre le Carême chrétien et le mois de jeûne musulman, Twellium Industrie Burkina Faso, entreprise agroalimentaire basée à Bobo-Dioulasso, a organisé le mercredi 18 mars 2026 une rupture collective au profit de ses travailleurs issus des différentes confessions religieuses. Cette initiative, placée sous le signe du vivre-ensemble, a connu une forte mobilisation et a été saluée par l’ensemble des participants.

Spécialisée dans la production de boissons gazeuses telles que Planet et American Cola, de boissons énergisantes comme X-Plus et X-Fort, ainsi que d’eau minérale Vimma et de produits laitiers et café, l’entreprise, à travers cette activité entend renforcer son engagement en faveur de la cohésion sociale et du bien-être de son personnel.

Lire également 👉 La boisson Planet validée à l’international par les grosses pointures de la musique mondiale Black M et Maître Gims

Selon Adama Diarra, Directeur Marketing et Communication de la société, l’objectif de cette rupture collective était de tirer profit de cette période particulière où les fidèles chrétiens et musulmans observent simultanément des moments de recueillement et de privation. « Il s’agissait de créer un cadre de convivialité et de partage entre les travailleurs », a-t-il indiqué.

Il s’est également réjoui de l’engouement suscité par l’événement, soulignant que « les objectifs ont été atteints » au regard du brassage observé et de la qualité des échanges. Pour lui, cette initiative vise également à renforcer la fierté d’appartenance des employés à l’entreprise. Il a par ailleurs assuré que cette activité sera inscrite dans la durée.

Des participants satisfaits et reconnaissants

Les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. Jean Bado, Président du Conseil paroissial de l’Église de Lafiabougou, a salué une « marque de reconnaissance envers toutes les confessions religieuses ».

Selon lui, une telle initiative contribue à renforcer les liens de fraternité et à consolider les relations interreligieuses entre chrétiens et musulmans. « Notre communauté était bien représentée et nous sommes très contents », a-t-il affirmé.

Dans le même sens, Daouda Gniamou, Imam de Twellium Industrie Burkina Faso, a loué l’esprit d’ouverture de l’entreprise. « Nous sommes tous des frères malgré nos différences religieuses. Cette initiative est un témoignage de grandeur et de respect mutuel », a-t-il déclaré, ajoutant avoir rarement été témoin d’une telle démarche.

Une initiative appelée à se pérenniser

Pour Adama Diarra, à travers cette rupture collective, Twellium Industrie Burkina Faso souhaite se positionner comme un acteur engagé dans la promotion du dialogue interreligieux et de la cohésion sociale en milieu professionnel. Il terminé en précisant que les responsables de l’entreprise entendent inscrire cette action dans la durée, afin de renforcer davantage l’unité et la solidarité entre leurs collaborateurs.

SLS

Pour Burkina 24