Appel à la mobilisation générale au Burkina Faso : Le RJPSA donne du sourire à des veuves de FDS et VDP

Le Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine (RJPSA) a fait parler son cœur au profit des veuves des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et VDP du Burkina Faso, le mardi 3 juin 2025. Ce geste s’est matérialisé par la remise d’une tonne de riz, une tonne de maïs, 20 bidons d’huile de 3L et une enveloppe de 300 000 F CFA.

L’appel des autorités à la mobilisation générale autour des FDS et VDP a été entendu par le Réseau des Jeunes Patriotes pour la Souveraineté Africaine (RJPSA). En effet, après la journée de Don de sang, ce réseau a mobilisé des vivres pour venir en aide aux veuves des FDS et VDP.

D’une valeur d’environ 2 millions de francs CFA, ce geste s’est constitué de riz (1 tonne), du maïs (1 tonne) et 20 bidons d’huile. À ces vivres, le réseau a joint une enveloppe de 300 000 F CFA. Tout cela, avec pour objectif, selon Yaméogo Larba, le Coordinateur national du Réseau, de marquer la solidarité de la faîtière envers le travail abattu par nos forces sur le théâtre des opérations.

« Le sens de ce don, ici c’est le message que nous voulons faire passer. Celui d’il n’y a pas de petit geste quand le sens et le symbole sont nobles. Chacun peut faire quelque chose pour cette lutte. Nous sommes ici, nous arrivons à vaquer à nos occupations, c’est grâce à des gens qui sont au front tous les jours. Quoi de plus normal que nous qui sommes ici, nous venons au secours à ces familles de ces braves », a fait savoir Larba Yaméogo.

Occasion faisant, il a appelé les autres structures à accentuer ce genre d’initiatives. Ces vivres ont été réceptionnés par le directeur central de l’action sociale des armées et des blessés en opération, le Colonel-major Sié Rémi Kambou. Son message a été du même ton à savoir « il n’y a pas de petit geste».

« Le sens, c’est le message qu’ils passent à ceux qui sont en avant, à ceux qui sont en train de se battre, pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls. Et que ce combat n’est pas uniquement militaire, mais il est mixte. C’est tout le monde qui doit contribuer à sa façon. Nous ne pouvons que les féliciter et passer le message aux autres structures », a-t-il applaudi.

Créé le 26 mai 2022, le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA) est une organisation qui dit vouloir répondre à l’appel des hautes autorités à travers ce geste.

Il est une structure affiliée à la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC). Cette coordination prévoit dans les jours à venir, réitérer ce geste.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24