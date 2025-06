publicite

0 Partages Partager Twitter

Les membres de l’Association Initiative Féminine pour le Développement Endogène ont lancé les activités de la troisième édition des “72 Heures des Initiatives Féminines Endogènes”, le mardi 3 Juin 2025 à Ouagadougou. Cette édition veut mettre l’accent sur le rôle des femmes dans la consolidation économique et sociale au Burkina Faso.

« Résilience et relance économique : quelles contributions des femmes entrepreneures et entreprenantes pour un développement durable au Burkina Faso ? », c’est autour de ce thème qu’est alignée cette 3e édition des “72 Heures des Initiatives Féminines Endogènes”.

Selon Wakiyatou Kobré, présidente du comité d’organisation, cette troisième édition vise non seulement à mettre en lumière des initiatives féminines, mais aussi à poser les bases d’une réflexion constructive sur les conditions à réunir pour que l’entrepreneuriat féminin devienne un véritable moteur de développement durable au Burkina Faso.

Elle a insisté sur l’importance de reconnaître le rôle actif des femmes dans la transformation de l’économie locale. « Les femmes ne sont pas de simples bénéficiaires du développement. Elles en sont des actrices majeures. Durant ces 72 heures, nous aurons l’occasion de découvrir, d’apprendre et de célébrer des initiatives locales portées par des femmes entrepreneures, engagées pour des solutions durables dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat, et bien d’autres secteurs vitaux de notre économie », a-t-elle poursuivi.

Abdoul Razack Traoré, à qui la marraine de l’événement Caroline Traoré /Yoda a prêté sa voix, a salué la pertinence du thème retenu pour cette édition. Selon lui, il interpelle des acteurs en mettant en lumière le rôle des femmes dans la dynamique économique et sociale du pays surtout en ces temps de crises sécuritaire et humanitaire.

« En cette période où les défis économiques et sociaux sont nombreux, l’entrepreneuriat féminin se révèle être un puissant levier de développement, une réponse concrète à la lutte contre la précarité et le chômage », a-t-il dit.

Aussi, a-t-il souligné que l’autonomisation économique des femmes contribue à stabiliser les familles et à faire progresser la société. « Il est impératif que ces initiatives soient accompagnées afin d’assurer leur pérennité et leur essor », a-t-il affirmé.

Fanta Ouédraogo, exposante et promotrice de l’entreprise KWS Création, une société évoluant dans la fabrication de la teinture, le tissage et la couture a salué cette initiative de l’Association Initiative Féminine pour le Développement Endogène, car elle met en valeur le savoir-faire féminin. « L’initiative est louable, car elle promeut l’entrepreneuriat féminin, et cela nous encourage également à produire plus pour ce genre d’événement », a-t-elle déclaré.

Des échanges, des expositions et des rencontres sont prévus pour le partage d’expériences entre femmes entrepreneures au cours de ces 72 heures.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (stagiaires)

Burkina 24