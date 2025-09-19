Cohésion, endurance et patriotisme : La Coupe du CEMGA, symbole d’une armée en reconquête

publicite

Les Forces de Défense et de Sécurité du Burkina Faso (FDS) vont au-delà de manier les armes se confronter autour du ballon rond et cette fois en compétition du ballon militaire, du 18 septembre au 3 octobre 2025. Ces confrontations se tiennent en marge de la reprise de la Coupe du chef d’État-major général des armées. Le coup d’envoi de ces jours de communions a été donné le jeudi 18 septembre 2025, à travers la confrontation entre la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) et la Gendarmerie nationale. Une rencontre qui a tourné en la faveur des soldats du feu sur le score de 4 buts à 2.

Après plus de 4 ans d’interruption, la Coupe du chef d’État-major général des armées signe son retour. Elle a débuté ce jeudi 18 septembre 2025, pour deux semaines de compétition. A l’ouverture, ce cadre a opposé l’équipe de la BNSP à celle de la gendarmerie nationale.

Pour cette rencontre, elle s’est jouée en deux fois 30 minutes. La BNSP a été beaucoup plus dominante. Dès le démarrage, la brigade a trouvé la faille deux fois avant de voir la gendarmerie réduire le score sur un penalty.

A la reprise, pas de temps, les soldats du feu ont rapidement appuyé sur l’accélérateur. Ils ont marqué et répété le même exercice. Pendant que les choses étaient pliées, dans le temps additionnel, les bleues de la gendarmerie ont réduit le score sur un penalty. Score final 4 buts à 2.

Les autorités en place pour cette levée de rideau, notamment le chef d’Etat-major général des Armées (CEMGA), le Général de brigade Moussa Diallo a indiqué que cette compétition redémarre avec les ambitions de démontrer au peuple que les FDS sont présents et toujours prêts pour la reconquête entière de ce pays.

« Nous sommes à la reconquête totale de ce pays. Le ministre d’État disait que nous sommes à plus de 70% de cette reconquête. Nous voulons dire que nous sommes là, nous sommes prêts face à cette hydre terroriste », a déclaré le chef d’Etat-major général des Armées.

Cette compétition se veut un moyen de renforcer la cohésion entre les corps au regard de cette force que procure le sport, toujours selon le Général de brigade Moussa Diallo. « C’est pour renforcer aussi la cohésion en notre sein et aller à la victoire finale. Le sport militaire il renforce l’endurance et tout et qui parle de combat même, c’est le sport.

Dans une même des disciplines militaires, on parle de parcours de combattant et tout ça renforce le physique du militaire. Je pense que cette compétition est la bienvenue pour dire à l’ennemi en face que nous sommes là et nous allons le chercher où il se trouvera », a-t-il insisté.

Cette compétition va débuter avec 12 équipes en deux phases. Il y aura celle des confrontations pour savoir celles qui rejoindront le carré d’as avant de savoir celui qui repartira avec la médaille d’or. L’équipe qui sera couronnée reine se verra récompenser d’un trophée et des mesures d’accompagnement.

Abdoul Gani BARRY

