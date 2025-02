Burkina Faso : La Caisse d’Assurance Maladie des Armées désormais fonctionnelle

publicite

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin Simporé a présidé, ce jeudi 13 février 2025, la cérémonie officielle de lancement de la mise en œuvre de la Caisse d’Assurance Maladie des Armées (CAMA). La CAMA a pour objectif d’offrir une large couverture sanitaire équitable aux militaires quels que soient leurs grades et à leurs familles.

L’une des inquiétudes d’un militaire au front ou en mission, c’est sa famille. Avec la mise en œuvre de la Caisse de maladie des armées (CAMA), le soldat pourra désormais être en paix et bien défendre la patrie partout où le devoir l’appelle. Il n’aura plus à s’inquiéter en cas de maladie non seulement pour lui-même mais également pour sa famille.

La CAMA s’en charge désormais. Un véritable ouf de soulagement pour les boys qui devront se concentrer sur leur noble mission de la défense de l’intégrité territoriale tout en sachant que s’il y a une quelconque maladie qui s’attaque à leurs épouses ou enfants, ces derniers pourront bénéficier des soins de santé de qualité.

Le médecin colonel-major, Saidou Yonaba, Directeur général de la CAMA a affirmé que la mise en œuvre de cette structure permettra non seulement d’améliorer l’accès aux soins de santé pour les militaires et leurs familles, mais également stimuler la demande en rendant les soins de santé accessibles, plus abordables et plus inclusifs.

Il a précisé que la mission de la CAMA repose sur trois piliers fondamentaux notamment l’accès aux soins de qualité pour tous, la solidarité et l’équité et la transparence et la durabilité. “Chaque action que nous entreprendrons devra répondre aux attentes des bénéficiaires et inspirer confiance”, a-t-il souligné.

Il a argumenté qu’au-delà de la pyramide sanitaire du service de santé des armées, les personnels des Forces armées nationales pourront bénéficier des prestations offertes par les autres structures du système national de santé.

“La CAMA n’est pas qu’une simple caisse. Elle est une promesse : la promesse d’une sécurité, d’une dignité retrouvée et d’un espoir renouvelé pour nos soldats et leurs familles. Elle est l’expression de notre gratitude envers ceux qui consacrent leur vie à la défense de notre nation”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la défense, le général de brigade Célestin Simporé a fait savoir que pour assurer le démarrage de la CAMA, le gouvernement a disponibilisé un fonds de réserve de 2 milliards de F CFA. Il a mentionné que la CAMA n’est pas seulement une avancée sociale mais un projet majeur du plan d’action pour la stabilisation et le développement inscrit parmi les priorités stratégiques du gouvernement.

A cet effet, le ministre de la défense a appelé la direction générale de la CAMA à faire preuve d’excellence dans la gestion de la structure, à développer des services inclusifs et accessibles à tous les membres de familles des militaires quels que soient leurs grades, et à travailler en transparence avec les partenaires et les ministères de tutelle.

“Chers responsables, vous avez une mission noble, mais aussi exigeante. Vous portez l’espoir de milliers de familles. Soyez à la hauteur de cette responsabilité en servant avec dévouement, compétence et intégrité”, a-t-il interpellé. En rappel, c’est dans les anciens locaux de l’ancien État-major général des Armées qu’est logé la Caisse d’Assurance Maladie des Armées.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

