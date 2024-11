Burkina Faso : Les forces armées nationales veulent entamer 2025 autrement

publicite

Les Forces armées nationales ont célébré leur 64e anniversaire, ce 1er novembre 2024, à la place de la nation de Ouagadougou. «Forcées nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l’affirmation de la souveraineté et de l’indépendance du Burkina Faso» , tel est le thème de cette commémoration.

Les forces armées nationales fêtent leur 64e année d’existence. À en croire le ministre d’État en charge de la défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly, l’armée burkinabè vient de loin et le niveau qu’elle a atteint aujourd’hui, c’est grâce aux efforts des uns et des autres. Pour lui, cette avancée encourageante est ajoutée à l’actif de tous les acteurs.

«Pour que nos forces armées puissent encore accomplir de activités et des missions qui leur sont assignées », a dit le général Coulibaly. Rebondissant sur le thème retenu pour cette année, il mentionné que ce thème témoigne l’engagement des forces armées à combattre la traîtrise.

«Nous voulons réaffirmer notre engagement, notre loyauté, en faisant tout d’abord un nettoyage entre nous pour pouvoir amener les mauvaises personnes ou ceux qui ont de mauvaises intentions, à se départir de tout ce qui n’est bon», a-t-il ajouté.

Le général Coulibaly a aussi notifié qu’actuellement avec les différents recrutements, ils travaillent à ce que les militaires burkinabè soient à l’image de leur peuple. «Et qu’ils puissent répondre en tout en temps, en tout lieu et à tout moment aux aspirations de ce peuple. Et c’est là l’objectif défini pour 2025», a-t-il souligné.

Il a également annoncé l’arrivée très bientôt de nouveaux équipements au profit des forces armées nationales en particulier et des forces combattantes en général.

« D’ici quelque temps, nous assisterons à une autre réception d’équipements qui sont en cours. Nous entamons 2025 avec une autre lancée, avec les autorisations que nous avons eues pour l’accroissement des objectifs. Les formations seront accrues, avec beaucoup d’actions, sur vraiment tous les niveaux, que ce soit du plus bas niveau au plus haut niveau », a-t-il confié.

Aussi, le ministre de la défense a-t-il exprimé sa reconnaissance au peuple burkinabè dans son ensemble qui contribue pour que les forces armées nationales soient bien équipées. «Les efforts sont vraiment faits pour que le militaire pour être équipé de la tête aux pieds et qu’il puisse (…) combattre avec ces moyens pour défendre le pays », a-t-il avancé.

Réagissant à la décoration à titre exceptionnel du jeune Tasseré Ouédraogo, le général Coulibaly a salué le courage de ce jeune garçon de 13 ans . «C’est tout un plaisir quand les Burkinabè se distinguent. Les décorations sont faites pour cela », a-t-il soutenu.

En rappel, le jeune Tasseré Ouédraogo a sauvé une fillette de 6 ans qui était tombée dans un puits à Pissila en 2023.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

