Littérature au Burkina Faso : Une élève de 14 ans parle aux enfants

Kié Baraka Millogo a procédé à la dédicace de son tout premier livre intitulé « Ce que mon papa m’a appris », le jeudi 31 octobre 2024 à Ouagadougou. Une œuvre littéraire qui interpelle la jeune génération sur le sens de l’écoute et de la sagesse.

« Ce que mon papa m’a appris » est une nouvelle œuvre de Kié Baraka Millogo de 150 pages publiée dans les éditions Bil Academy à Ouagadougou en 2023. Elle est constituée de 14 chapitres et parle des messages d’un père à sa progéniture.

La sagesse, l’honnêteté, le travail, l’intégrité, la persévérance et l’abnégation sont les principales thématiques abordées par l’auteure dans son œuvre. Pour Baraka Ornella Millogo, l’idée est née de son entourage et ce livre enseigne les valeurs pour la jeune génération qui est censée assurer la relève de demain.

« L’inspiration m’est venue de ma famille et de mon entourage. Le message que je voudrais passer est de dire aux enfants par rapport aux qualités que nous devons avoir en étant enfants pour une vie plus saine. Ces qualités sont, entre autres, l’honnêteté, l’aide, la gentillesse, la persévérance, l’intégrité, la sagesse et la créativité, la détermination, la confiance en soi et la discipline », a-t-elle expliqué.

Selon le géniteur de l’auteure, Dr. Alfred Dibi Millogo, ce livre est une invite à tous les papas et mamans d’inculquer des valeurs aux enfants, symbole d’une société saine de demain.

« Ça m’inspire d’une certaine fierté de savoir que les enfants, eux-mêmes sont soucieux d’un certain nombre de qualités que nous devons transmettre. Et en réalité je ne crois pas qu’il s’agit de moi comme son papa mais de chacun de nous, des papas et des mamans et de tous les éducateurs. Et comme elle l’a si bien dit dans le livre, ils sont de la future génération et pour que notre monde de demain soit meilleur, il faut que cette future génération soit bien éduquée », a-t-il souligné.

Kié Baraka N. O. Millogo est née le 30 novembre 2010 à Ouagadougou et elle est élève en classe de troisième. L’œuvre est disponible à 3500 FCFA l’unité.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

