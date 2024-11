« Célébrons toujours nos victoires et chantons les louanges de nos martyrs lorsqu’ils tombent les armes à la main » (Général Kassoum Coulibaly)

publicite

Les forces armées nationales ont commémoré, ce vendredi 1er novembre 2024, à Ouagadougou, leur 64e anniversaire. La cérémonie a été placée sous le thème « Forces armées nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l’affirmation de la souveraineté et de l’indépendance du Burkina Faso».

La suite après cette publicité

L’armée burkinabè commémore ses 64 ans d’existence. Voici l’intégralité du discours du ministre d’Etat en charge de la défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly à l’occasion de ce 64e anniversaire de la création des forces armées nationales.

En ce jour d’anniversaire de la création des forces armées nationales (FAN), il

est un devoir historique pour nous de rendre un vibrant hommage à tous ceux

qui, au cours de ces 64 années, ont servi avec dignité, désintéressement,

honneur et courage pour la défense de l’intégrité du territoire national. Ces

valeureux fils, ont su hier comme aujourd’hui, tenir haut le flambeau de notre Patrie.

Voudrais-je donc, au nom de Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Forces Armées Nationales, demander que nous honorions leur mémoire, en observant une minute de recueillement.

Puissent leurs âmes reposer en paix !

Je voudrais également vous demandez que nous prions toujours ensemble pour

un prompt rétablissement à l’ensemble des blessés.

Distinguées personnalités,

Officiers, Sous-Officiers, Gendarmes, Aviateurs, Sapeurs, Militaires du

Rang ; personnels des Forces de sécurité intérieure, Volontaires pour la

Défense de la Patrie (VDP) ;

Mesdames et messieurs,

Ce jour symbolique et riche en histoire, me donne l’agréable occasion de

réaffirmer au nom du Président du Faso, Chef suprême des Forces Armées

Nationales, ma satisfaction et celle du gouvernement, à l’ensemble des forces de défense et de sécurité intérieure, des Volontaires pour la Défense de la Patrie

pour l’admirable engagement dont ils font montre sur le théâtre national des

opérations.

En effet, à cette phase d’intensification de la lutte contre les moultes tentatives impérialistes et notamment contre les hordes déshumanisées et sanguinaires de terroristes à la solde de puissances prédatrices, nos forces combattent avec acharnement et audace pour la libération totale et inconditionnelle de notre pays.

Cet engagement soutenu par nos vaillantes populations n’est pas sans obstacles et nous interpelle sur l’impérieuse obligation de rester constamment en alertes, professionnels et loyaux envers notre patrie. C’est en cela, l’intérêt du thème :« Forces Armées Nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l’affirmation de la souveraineté et de l’indépendance du Burkina Faso »

Plus de 70% du territoire libéré

Le dévouement sans calcul des Forces Armées Nationales aux côtés des autres forces, à la Nation a permis un recouvrement de 70% du territoire national à nos jours et ainsi de redonner un grand espoir aux populations qui leur sont bien reconnaissantes.

En témoigne l’engouement grandissant des Burkinabè à soutenir l’engagement des FDS sur le plan d’équipement des forces armées nationales à travers leur mobilisation constante et efficiente pour répondre à l’appel à contribution du Président du Faso.

Conscientes des enjeux de cette guerre imposée à notre pays, les FAN réaffirment solennellement à travers ce thème, leur serment de fidélité inébranlable aux aspirations des Burkinabè qui sont, celles de vivre fiers, épanouis et libres de toute chaine de domination et de forces d’aliénation manifeste.

Ce faisant, elles épousent sans concession la vision de son Excellence Monsieur le Président du Faso de faire du Burkina, un pays véritablement indépendant, qui assume et affirme sa souveraineté sans aucun complexe, ni emprise quelconque sur la scène internationale.

Avec cette option, les Burkinabè ont définitivement décidé de rejeter toute pesanteur sociale, le complexe d’infériorité, l’agenouillement, le larbinisme, longtemps et structurellement inculqués dans les esprits et ayant façonnés profondément des modes de pensée et des comportements d’assujettissement à des institutions, à des pays, et ou à des individus. Bref, à des systèmes qui ne tarissent pas d’ingéniosité pour tenir et maintenir nos populations dans le désespoir et la servitude.

Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

Pour sa plénitude totale, notre pays a résolument fait le choix de vivre dans la fierté et la dignité en mettant en avant nos valeurs endogènes, qui incarnent notre identité et qui mettent en évidence nos ressources internes. La quête de la souveraineté territoriale, politique, économique et culturelle est un choix assumé qui, vous le savez, tranche avec le simulacre d’indépendance qui était en cours.

Cela n’est pas sans attiser l’hystérie de certaines puissances qui coalisent avec des acteurs internes ou externes qui, avec elles, partagent les mêmes intérêts. En effet, à contre-courant de l’irréversible marche de notre peuple vers son épanouissement total, les ennemis de notre pays voient en cette alternative, une atteinte à leurs intérêts longtemps bâtis sur le dos et même dans le sang de nos laborieuses populations.

La résistance et à la résilience patriotiques

Aussi, suscitent-ils et entretiennent-ils le terrorisme ambiant, nouvel outil de domination, de dépeuplement et de déstructuration de notre pays, pour préserver leurs intérêts géopolitiques et domestiques.

Toutes les méthodes sont donc savamment orchestrées et utilisées pour ébranler notre vivre ensemble afin d’étancher leur soif de prédation : activation sans modération de la violence inouïe contre nos populations et leurs biens, perfidie, guerre de communication, manipulation, intimidation, prétextes religieux, incitation aux conflits communautaires et achat de conscience.

Face à la résistance et à la résilience patriotiques, nos ennemis et leurs alliés s’échinent à replacer le Burkina Faso sous leur joug selon un rythme et un timing bien calibré qui visent à mettre en échec les réponses fulgurantes que nous leur opposons.

A travers la présente célébration, le message des forces armées nationales est clair et sans ambigüité quelconque : « Nous renouvelons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère Patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos illustres devanciers enclenché pour la libération totale du territoire national ».

Ce message vaut également pour l’ensemble des populations de la confédération d’Alliance des Etats du Sahel (AES) avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. C’est pourquoi avec nos frères d’armes du Mali et du Niger, nous faisons dorénavant bloc sous l’égide de nos chefs d’Etat pour débarrasser de notre espace confédéral, le terrorisme mercenaire, prédateur, asservissant et surtout aux antipodes des droits de l’homme.

Officiers, Sous-Officiers, Gendarmes, Aviateurs, Sapeurs, Militaires du

Rang ; personnel des forces de Sécurité Intérieure et Volontaires pour la

Défense de la Patrie ;

Chers invités ;

Chères populations.

La guerre est rythmée de batailles parfois âpres et aigües dans lesquelles on donne des coups à l’ennemi tout en en recevant parfois. Célébrons toujours nos victoires et chantons les louanges de nos martyrs lorsqu’ils tombent les armes à la main. Ne laissons pas le désarroi et les lamentations saisir notre mental lorsque nos combattants deviennent des martyrs

car cela n’honore pas leur sacerdoce.

Ravivons plutôt en eux, chaque fois que cela arrive, la flamme du guerrier

intrépide, en les poussant davantage à l’avant.

C’est ainsi que les unités

combattantes deviennent plus résilientes et que l’armée forme avec son peuple

un rempart imprenable, qui inhibe et assène des coups fatals à l’ennemi.

Distinguées personnalités ;

Si l’année 2024 nous a permis d’engranger des victoires ayant permis un

recouvrement significatif du territoire national, c’est surtout grâce à l’engagement de tous, mais aussi à la volonté affichée du Chef de l’Etat de renforcer les capacités opérationnelles des forces.

Nous avons tous été témoins à ce propos, des efforts d’équipement des forces armées nationales en moyens stratégiques tactiques et logistiques à travers la mise en œuvre effective du plan ambitieux d’équipement qui leurs est dédié.

A cela, se sont poursuivis la réorganisation et l’accroissement des effectifs des armées. Permettez-moi de saluer la grande mobilisation des Burkinabè. Mobilisation sans laquelle les FAN n’auraient pu obtenir des résultats significatifs.

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de faire tout particulièrement, une mention honorable au monde de l’éducation, aux acteurs de la santé et au monde rural, pour leur dévouement et leur résilience dans les zones à fort défi sécuritaire, aux coté des forces combattantes.

Toute chose ayant permis de donner au Burkina Faso, l’image d’un pays qui ne capitule pas. Je n’oublie pas les notabilités coutumières et

religieuses qui ne cessent d’implorer le Tout Puissant pour que notre pays reste

debout. De même, je tire mon chapeau aux acteurs de la communication dont la

contribution énorme dans le champ de la bataille communicationnelle, renforce

le moral des hommes.

Je soulignerai également le rôle combien important que jouent les acteurs du monde économique en soutien à la lutte et tout cet ensemble de combattants anonymes. Puisse chaque burkinabè recevoir la reconnaissance des FAN pour son engagement dans ce combat de libération.

L’année 2025, ces efforts vont se poursuivre…

Pour l’année 2025, ces efforts vont se poursuivre, tout en tenant compte des

impératifs de développement, non moins ambitieux, impulsés par le Président du

Faso. Sur le terrain de la lutte, 2025 sera décisif. Il nous faut réduire

drastiquement les capacités de nuisance des terroristes, des bandits et criminels

armés afin de pacifier davantage les territoires libérés pour permettre un retour des déplacés sur leurs terres.

Par ailleurs, les FAN joueront un rôle capital dans la reconstruction d’infrastructures dans les zones à fort défi sécuritaire dans l’optique de soulager les populations. Soyons prêts et mobilisés afin de relever ces défis.

Distinguées personnalités ;

Personnels des forces de Défense et de Sécurité Intérieure ; Volontaires

pour la Défense de la Patrie ;

Mesdames et messieurs

Avant de clore mon propos, je voudrais exprimer ma reconnaissance Aux présidents d’institution, aux membres du Gouvernement et à toutes les hautes personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses ici présents. Ma reconnaissance va également aux chefs de missions diplomatiques, aux partenaires stratégiques et aux Attachés de Défense des pays amis pour leur accompagnement.

Par la même occasion, je voudrais réaffirmer aux armées des pays de l’AES, aux armées sœurs des pays voisins, aux partenaires régionaux et internationaux, la détermination des forces armées nationales, à renforcer les cadres de coopération pour qu’ensemble, nous relevons les défis sécuritaires communs. Aux anciens combattants et anciens militaires, je leur exprime la gratitude de la Nation pour les loyaux services rendus.

A l’ensemble des récipiendaires, j’adresse mes vives félicitations.

Vive les Forces Armées Nationales,

Vive les Forces de Sécurité Intérieures et les VDP !

Vive le Burkina Faso !

La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons !

