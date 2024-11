Burkina Faso : Un enfant de 13 ans décoré à titre exceptionnel pour avoir sauvé la vie d’une fille de 6 ans tombée dans un puits

publicite

À l’occasion du 64e anniversaire de la création des forces armées nationales, le jeune Tasseré Ouédraogo, 13 ans, a reçu ce vendredi 1er novembre 2024, à titre exceptionnel la médaille d’honneur des sapeurs pompiers avec étoile d’or pour avoir sauvé en décembre 2023, une petite fille de 6 ans qui était tombée dans un puits à Pissila, au Centre-Nord.

Selon le service de la communication des forces armées nationales, le samedi 9 décembre 2023, la septième compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers basée à Kaya est alertée pour une personne tombée dans un puits à Pissila, ville à 30 kilomètres de Kaya, sur l’axe Kaya-Dori.

«Promptement arrivée sur le lieu, comme à leur habitude, les sapeurs-pompiers constatent que le puits en question est un forage négatif abandonné et non refermé d’un diamètre de 30 centimètres et de 30 mètres de profondeur environ. On pouvait à peine entendre les cris de détresse de la victime, une fillette de 6 ans. Devant l’impossibilité d’engager un sapeur-pompier compte tenu de l’étroitesse du puits, le chef d’équipe de la BNSP décide d’engager un enfant volontaire avec l’accord de son père », a informé la direction de la communication des forces armées nationales.

La même source a renseigné que cet enfant a été équipé d’un harnais relié à une corde et engagé par la tête dans le puits avec les instructions fermes pour sauver la victime, tétanisée au fond du puits étroit.

«La manœuvre très délicate fut une réussite puisque la fillette est sortie saine et sauve», a indiqué la direction de la communication de l’armée.

