Evaluation annuelle des membres du gouvernement : Un taux de performance de 84,33% pour le ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité

« Je suis heureux d’annoncer que la session s’est bien déroulée. Notre taux d’évaluation s’élève à 84,33 %, ce qui représente une avancée significative par rapport à l’évaluation à mi-parcours, où nous étions à 43 ou 44 % », a indiqué le ministre d’Etat, Émile ZERBO, à l’issue de la séance d’évaluation.

Lors de la revue de mi-parcours, plusieurs défis avaient été relevés et expliqués. Face à ces enjeux, des ajustements ont été effectués afin d’améliorer les résultats. Cette performance témoigne de l’engagement et de la réactivité du ministère dans la mise en œuvre des recommandations et l’optimisation des processus internes.

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Mobilité (MATM) a traversé une période de transformation institutionnelle lors du dernier remaniement ministériel, marquée par une scission et une fusion, nécessitant des réajustements majeurs.

« L’un des principaux défis a été la réorganisation des différents ministères, nécessitant une coordination rigoureuse. Nous avons également rencontré des difficultés liées au déblocage des financements, un processus complexe qui exige une gestion budgétaire minutieuse pour assurer une répartition adéquate entre les différents départements.

Malgré ces obstacles, nos équipes sont restées pleinement mobilisées et nous n’avons pas rencontré de problèmes majeurs en termes de compétences : le personnel savait ce qu’il avait à faire », a soutenu le ministre Émile Zerbo.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué les efforts fournis, tout en appelant le ministère à redoubler d’efforts pour améliorer encore ces performances l’année prochaine.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

