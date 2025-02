Coopération : Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Niger remet les Copies figurées de ses Lettres de créance à BAKARY Yaou Sangaré

publicite

Le mardi 11 février 2025, BAKARY Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, a reçu les Copies figurées des Lettres de créances du nouvel ambassadeur du Burkina Faso auprès du Niger Abdou DIALLO.

La suite après cette publicité

A l’occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, a félicité le diplomate burkinabè et lui a souhaité la bienvenue en République du Niger, ainsi que du succès dans sa mission, en qualité de premier Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso près la République du Niger avec résidence à Niamey.

Il a salué l’excellence des relations de fraternité, de coopération et d’amitié qui existent entre le Niger et le Burkina Faso. Au plan régional, le Chef de la diplomatie du Niger a traduit sa satisfaction pour l’engagement pris par leurs Excellences le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Assimi GOITА, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali et le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat de la République du Niger, en vue d’assurer la souveraineté des pays de la Confédération des Etats du Sahel.

Saluant la vision commune des trois pays de l’AES, BAKARY Yaou Sangaré a exprimé la reconnaissance du Président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, du gouvernement et du peuple nigérien, pour la solidarité, la fraternité et le soutien apporté au Niger à la suite des événements du 26 juillet 2023. Il a dit toute sa disponibilité, celle de son département et des autres ministères du Niger à accompagner l’ambassadeur burkinabè dans la réussite de sa mission.

A son tour, Abdou DIALLO a remercié BAKARY Yaou Sangaré pour l’accueil et l’hospitalité, et lui a transmis les salutations fraternelles de son homologue burkinabè et celles des plus hautes autorités de notre pays. Le diplomate burkinabè a saisi l’occasion pour saluer la résilience du peuple nigérien suites aux sanctions illégales, inhumaines et injustes que lui ont imposées des organisations sous-régionales et leurs partenaires à la suite des événements du 26 juillet 2023.

Saluant la qualité des relations qui existent entre nos deux pays et surtout la dynamique d’intégration à travers la Confédération AES, l’ambassadeur a réaffirmé sa disponibilité et sa détermination à travailler au renforcement des relations de Coopération entre le Niger et le Burkina Faso, et à contribuer au renforcement de la Confédération AES.

Source : DCRP/MAECR-BE

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite