Commission nationale de la Confédération des États du Sahel/Burkina Faso : Bassolma Bazié veut servir avec patriotisme et intégrité

Bassolma Bazié a été officiellement installé dans ses fonctions de président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), ce lundi 13 janvier 2025, à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie présidée par le Directeur de cabinet du Président du Faso, Anderson Médah.

Le Directeur de cabinet du Président du Faso, Anderson Médah, avant de remettre au président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) sa lettre de mission, a dit toute son admiration pour l’homme.

Il a, du même coup, rappelé la complexité de la mission à lui confiée, celle de faire démarrer une institution créée en 2024 et voulue par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Les attentes des populations sont grandes, a-t-il poursuivi, rassurant de l’accompagnement indéfectible du Président du Faso tout au long de sa mission.

Servir avec patriotisme et intégrité

Pour Bassolma Bazié, sa nomination à la tête de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) est un honneur, mais également un appel à servir avec patriotisme, dévouement, abnégation, intégrité et détermination, son pays le Burkina Faso et les pays frères du Mali et du Niger.

Il dit alors agir conformément aux missions édictées par le décret portant création de ladite commission nationale.

A savoir, entre autres, « suivre la mise en œuvre des décisions du Collège des Chefs d’État et des sessions confédérales des Conseils des ministres, établir au niveau national le programme annuel d’activités et de suivre et coordonner son exécution, conduire des réflexions prospectives sur l’évolution de la Confédération des États du Sahel, proposer des mesures et actions à entreprendre en vue de la consolidation de la Confédération des États du Sahel », a-t-il énuméré.

Pour la réussite de ces missions, il dit compter sur l’accompagnement et le soutien de tous. « Nous comptons sur l’accompagnement et le soutien de toutes les composantes de la population burkinabè et de la diaspora », a aussi laissé entendre Bassolma Bazié, convaincu que c’est dans la synergie d’actions et la complémentarité que l’on fera avancer cette noble cause.

M. Bassolma a en somme traduit toute sa reconnaissance au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en sa personne.

Pour rappel, Bassolma Bazié a été nommé président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, le 09 décembre 2024.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

