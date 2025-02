Evaluation des contrats d’objectifs 2024 : Une performance de 93,34% pour le ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a présenté, ce jeudi 13 février 2025, le bilan des activités réalisées en 2024 par son département au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Au terme de l’évaluation, le ministère affiche un taux de réalisation de 93,34%.

Les avancées majeures concernent l’autosuffisance en maïs et l’augmentation des surfaces irriguées pour la culture du riz. L’initiative de géolocalisation et de reconstitution du cheptel a également progressé. Toutefois, des défis persistent, notamment dans l’aménagement des zones pastorales et la modernisation des infrastructures agricoles.

Le ministre Sombié a rassuré de l’engagement de son département à intensifier les efforts en 2025 pour atteindre les objectifs de l’offensive agropastorale et halieutique, en vue d’une plus grande résilience du secteur agricole.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

