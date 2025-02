Evaluation des contrats d’objectifs 2024 des membres du gouvernement : Un taux de réalisation de 88% pour le ministère de l’économie et des finances

En 2024, les actions prioritaires définies et confiées au ministère de l’Économie et des Finances ont permis des avancées notables, notamment dans la conduite de l’étude nationale prospective Burkina post-2025, dont la finalisation est prévue cette année. Le Premier ministre a donné des orientations pour que cette étude nationale prospective puisse prendre en compte les priorités et les enjeux du moment.

Le ministre Aboubacar Nacanabo a indiqué que son département a mobilisé 2 700 milliards de FCFA pour un objectif de 2 900 milliards de FCFA. Le Fonds de soutien patriotique a également enregistré une performance notable, atteignant 170 milliards de FCFA sur une prévision révisée de 150 milliards, soit un taux de réalisation de 117 %.

L’accompagnement des déplacés internes a été assuré à travers des investissements structurants et des activités génératrices de revenus, tandis que la Société nationale de réassurance et la Banque des dépôts du Trésor ont été créées. Globalement, le contrat d’objectifs de 2024 affiche un taux de réalisation de 88 %.

« Nous avions des plateformes que nous devions développer, notamment une plateforme concernant la passation des marchés publics. Cette plateforme est en cours de développement et nous allons pouvoir l’achever cette année », a relevé le ministre.

Pour 2025, les orientations énoncées par le Premier ministre s’articulent autour de plusieurs axes, notamment une gestion des finances publiques renforcée par des audits et des innovations visant à améliorer la mobilisation des ressources, la mise en place d’une plateforme de digitalisation de la gestion foncière et l’accélération des opérations de retrait des parcelles qui sont prévues pour l’espace de la SONATUR.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

