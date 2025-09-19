Le Zoblazo à l’honneur à Ouagadougou pour les 35 ans de l’artiste Meiway 

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste ivoirien Meiway, de son vrai nom Frédéric Desiré Ehui, figure de la musique africaine et pionnier du Zoblazo, s’apprête à célébrer ses 35 ans de carrière lors d’un événement mémorable à Ouagadougou. Ce concert dîner-gala exclusif, porté par la structure Black life aura lieu le 4 octobre prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000, promettant une soirée de prestige alliant gastronomie, musique et excellence culturelle. Les détails de cet événement ont été dévoilés lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 17 septembre 2025.

Le promoteur, Amed Traoré, surnommé « Amed Traoré le Panaméen », a souligné que le concert gala vise à offrir une expérience premium et inoubliable à un public exigeant, amateur de moments rares. « L’objectif est de créer une atmosphère unique où chaque invité sera plongé dans une célébration artistique complète », a promis le promoteur du concert gala.

A l’entendre, ce concert est bien plus qu’une simple performance. « Il s’agit d’une célébration de la carrière de Meiway, de son influence sur plusieurs générations d’artistes et de son rôle dans l’affirmation de la scène musicale africaine sur la scène mondiale. L’événement mettra en lumière l’excellence culturelle ivoirienne et africaine », a-t-il mentionné.

Pour cette soirée d’anthologie, Meiway partagera la scène avec une sélection d’artistes burkinabè de renom. Greg, Young Ced, Privat et Smarty seront de la partie, apportant leur talent pour sublimer cette communion artistique.

Le gala, qui allie un concert de haut vol à un dîner gastronomique, s’adresse à un public en quête d’expériences sensorielles complètes. Les billets pour cet événement sont déjà disponibles. Les prix sont à 100 000 FCFA pour la catégorie VIP et 200 000 FCFA pour la catégorie VVIP. Les personnes intéressées peuvent se les procurer en appelant le 76 85 85 85.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24