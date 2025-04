Ouagadougou : Un concert Reggae Gospel pour chanter l’unité

publicite

La deuxième édition du concert « Reggae Gospel » aura lieu le dimanche 27 avril 2025 au mini-stade du Palais de la culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. L’événement a été officiellement annoncé lors d’une conférence de presse à Ouagadougou le jeudi 24 avril 2025 par le comité d’organisation.

La deuxième édition du concert, placée sous le thème « Notre louange libérera la nation », est conçue comme un événement d’unité pour le peuple burkinabè et une opportunité de prier pour le pays. Selon Pallogo Céphas, du comité d’organisation, il s’agit d’une véritable communion entre le rythme reggae et la force du message évangélique, bien plus qu’un simple concert.

« Notre principal objectif est clair. Transmettre un message d’espoir, d’amour et d’unité, dans un contexte où notre pays est éprouvé par la crise sécuritaire », a-t-il confié.

L’organisation invite chaleureusement tous les passionnés de reggae et de musique de qualité, quelle que soit leur confession religieuse, à se joindre nombreux à cet événement.

« À travers ce concert, nous avons voulu créer un espace où chacun peut se sentir libre, inspiré, reconnecté à soi-même et aux autres, quel que soit son parcours ou son bord religieux », a déclaré Pallogo Céphas.

L’édition Acte 2 prévoit de rassembler sur scène des artistes gospel venant de diverses régions. Parmi eux, on retrouvera les sœurs Zabré, Chantre Sadia, Chantre Prunelle, Rodja, ainsi que Fofo Shalom, un chantre venu du Togo. Pallogo Céphas a ajouté que des chants et cantiques en langues locales seront interprétés dans un souci d’intégration.

« Ce sont des chants qui ont été bien élaborés, bien composés il y a plus de 60 ans. Mais qui sont tombés dans l’oubli. Nous voulons les remettre à l’honneur durant cette soirée », a confié le Pasteur Ati Wendlasida, promoteur de l’évènement.

Rendez-vous donc le 27 avril 2025 à 18h sur l’esplanade du Palais Jean-Pierre Guingané pour vivre ensemble un moment de louange qui s’annonce exceptionnel.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24

