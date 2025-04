Avec « Mon client, Mon boss », Orange Burkina Faso met sa clientèle à l’honneur

publicite

« Mon Client, Mon Boss ». Ce concept de Orange Burkina Faso vise à renforcer l’écoute avec sa clientèle. Le mardi 15 avril 2025, les employés du leader de la téléphonie mobile au Burkina Faso ont envahi villes et villages pour recueillir les besoins de leurs clients et améliorer leur service. Cette initiative a été lancée par la Directrice Générale, Nafy Coulibaly Silué, qui a conduit une équipe dans les artères de la ville de Ouagadougou.

Soucieuse des retours clients concernant ses offres, Orange Burkina Faso souhaite se rapprocher davantage de sa clientèle pour mieux répondre à ses attentes. Dans cette optique, le leader de la téléphonie mobile a développé le concept « Mon Client, Mon Boss ».

Selon Harouna Zoungrana, Directeur de l’Expérience Client de Orange Burkina Faso, cette initiative reflète l’engagement de l’entreprise à rester proche de ses clients et à leur offrir le meilleur service possible chaque jour. L’objectif de « Mon Client, Mon Boss » est d’aller à la rencontre des clients à travers le Burkina Faso pour les écouter et comprendre leurs besoins.

« Lors de cette journée spéciale, les employés de Orange ont rencontré les clients sur le terrain, dans les villes, villages, marchés, restaurants et rues. Notre seul objectif est d’écouter et de comprendre les besoins des clients », a expliqué Harouna Zoungrana.

Nafy Coulibaly Silué en première ligne

À Ouagadougou, des employés de Orange Burkina Faso ont parcouru les rues à pied ou en véhicules. Nafy Coulibaly Silué, Directrice Générale, a donné l’exemple en conduisant une équipe.

Le premier arrêt a été la boutique Orange Money de Salif Nana, où ce dernier a exprimé sa satisfaction concernant les services de l’opérateur, tout en soumettant quelques doléances. Nafy Coulibaly Silué et son équipe ont pris note de ces préoccupations avant de poursuivre leur parcours.

Quelques mètres plus loin, l’équipe a fait une nouvelle halte dans un restaurant. Honoré Sawadogo, le gérant, a exprimé son appréciation pour les services de Orange Burkina Faso. Sur une échelle de 5 étoiles, il a attribué 4 étoiles à son niveau de satisfaction. Toutefois, il a souligné son souhait d’une amélioration optimale et d’innovations dans les services, en particulier pour le système de paiement électronique Orange Money, qu’il utilise fréquemment pour recevoir des paiements.

