Lutte contre la fraude au Burkina Faso : La CNLF renforce les capacités d’une soixantaine de policières

publicite

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a initié une session de formation au profit d’une soixantaine de policières afin de renforcer leurs capacités dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. L’ouverture de la session est intervenue ce vendredi 25 avril 2025 à l’Ecole nationale de Police, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Selon Natacha Zoungrana, présidente de l’Association des fonctionnaires féminins de la Police nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF), la présente session de formation a lieu à la suite d’une rencontre avec la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), en février 2025.

En effet, a-t-elle expliqué, au cours de cette dernière, des doléances ont été formulées. L’une d’entre elles, a-t-elle fait savoir, a concerné le renforcement des capacités des membres de l’association dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes.

« Cette formation répond directement à un besoin pressant dans notre pays, où chaque jour, nous sommes confrontées à des défis sécuritaires de plus en plus complexes », a fait comprendre la présidente de l’AFFPN-BF, ajoutant qu’elle leur permettra de mieux comprendre et d’agir plus efficacement contre toutes les formes de fraude.

Dr Yves Kafando, Coordinateur national de lutte contre la fraude (CNLF), parrain de l’association, a laissé entendre que toute action de fraude constitue par ricochet un clin d’œil fait aux milieux terroristes. Il a ainsi salué la volonté de l’association de renforcer ses capacités sur la question.

« En choisissant de renforcer vos capacités dans la lutte contre la fraude, vous indiquez par là votre ambition de demeurer une réponse adéquate et efficace sur laquelle se bâtit une nation moderne », a-t-il indiqué. Il a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner l’association à la hauteur de ses ambitions afin qu’elle occupe la place qui lui revient de droit aux côtés de leurs frères d’arme.

San Arsène Kambou, inspecteur des impôts et membre permanent à la CNLF, a fait part du contenu de la formation qui sera abordé. « Il s’agira durant cette journée de présenter la CNLF à travers ses missions, ses différentes actions menées sur le terrain.

Nous allons aussi aborder le volet de la lutte contre la fraude fiscale en définissant la notion de fraude fiscale, ses manifestations, les conséquences de cette fraude fiscale et envisager les moyens pour lutter contre cette fraude fiscale », a-t-il déclaré. Pour rappel, la soixantaine de participantes viennent de onze régions sur 13 du Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite