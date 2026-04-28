Le pape Léon XIV demande aux prêtres de ne pas utiliser l’IA pour rédiger leurs homélies ou pour rechercher des « j’aime » sur les réseaux sociaux

Le pape Léon XIV a exhorté les prêtres à ne pas recourir à l’intelligence artificielle pour rédiger leurs homélies ni pour rechercher la popularité sur les réseaux sociaux, selon des informations relayées par Axios. Une prise de position qui s’inscrit dans la volonté du Vatican de renforcer son encadrement éthique des nouvelles technologies.

Le souverain pontife estime qu’une homélie ne se résume pas à un simple texte, mais constitue avant tout un acte de foi, de présence et de transmission humaine. Si une machine peut produire un discours religieux, elle ne peut toutefois transmettre une expérience spirituelle authentique.

Cette déclaration intervient alors que le Saint-Siège multiplie les initiatives autour de l’intelligence artificielle. Le Vatican a déjà adopté des lignes directrices applicables à l’État de la Cité du Vatican, insistant sur une IA transparente, contrôlée et centrée sur la personne humaine.

Ces règles rappellent notamment que la technologie ne doit ni remplacer l’être humain, ni servir à manipuler, discriminer ou fragiliser la sécurité des personnes et des institutions.

Au-delà du cadre religieux, le Vatican entend aussi peser dans le débat mondial sur la désinformation, les contenus artificiels et la gouvernance de l’IA. Face à la prolifération des fausses images, vidéos truquées et voix synthétiques, l’Église catholique alerte sur une véritable crise de la vérité.

Sans disposer de pouvoir technologique direct sur les plateformes numériques ou les laboratoires d’IA, le Saint-Siège mise sur son influence morale pour rappeler que l’intelligence artificielle ne peut être jugée uniquement à l’aune de ses performances économiques ou techniques.