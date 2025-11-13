Musique burkinabè : Miss Tanya sort « Gondal », un hymne à l’unité nationale

Partage

L’artiste burkinabè Miss Tanya a présenté officiellement son tout nouvel album intitulé « Gondal », le mercredi 12 novembre 2025 à Ouagadougou. Composé de dix titres, ce second opus se veut un hymne à l’unité nationale, à la paix et au vivre-ensemble.

Après le succès de son premier album, la chanteuse revient avec une œuvre plus engagée et plus mature. Le mot « Gondal », qui signifie « union » ou « solidarité » en langue fulfuldé, traduit parfaitement la vision de l’artiste : rassembler les Burkinabè autour des valeurs de fraternité et de résilience.

À travers des titres comme « Ya Tondo » (en collaboration avec Francky Degam), « Rakiré » (avec Nana Bibata et Zougnazagmda), Tanya prône la solidarité, la paix et la fraternité.

« Cet album représente pour moi l’unité nationale. C’est ma manière de dire à travers ma voix et mes inspirations que nous devons rester solidaires et unis pour un avenir meilleur. Le pays traverse des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, nous tenons bon. J’ai voulu adresser un message d’encouragement à la population », a confié Miss Tanya.

Sur ce projet, l’artiste a collaboré avec des figures emblématiques de la musique burkinabè telles que Zougnazagmda et Nana Bibata, ainsi qu’avec de jeunes talents comme Francky Degam et Mara. Un choix artistique assumé, qui vise à fusionner les rythmes, les langues et les générations.

« J’ai voulu parler à mon public dans toutes les langues et à travers différents styles. On ne parle pas tous la même langue, on n’a pas les mêmes goûts musicaux, alors j’ai cherché à toucher tout le monde », explique-t-elle.

Pour Nana Bibata, qui a collaboré sur l’un des titres, Miss Tanya est une artiste talentueuse et prometteuse, avant de lui souhaiter « beaucoup de succès, surtout à l’international, pour faire briller la culture burkinabè.

Même enthousiasme du côté du public. Rokia Kanazoé, une fan, confie que « Tanya est une grande artiste. C’est incroyable ce qu’elle a produit ! Je lui souhaite de continuer à briller comme l’étoile qu’elle est déjà et à représenter fièrement le Burkina Faso. »

Avec « Gondal », Miss Tanya signe une œuvre à la fois moderne et enracinée, où se mêlent les sonorités du mooré, du dioula, du fulfuldé et du français, reflétant la richesse et la diversité culturelle du pays.

L’album est disponible sur clé USB au prix de 10 000 F CFA, ainsi que sur les plateformes de téléchargement légal.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24