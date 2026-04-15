Tanzanie : Ouverture d’une enquête après la mort d’une influenceuse américaine à Zanzibar

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 11 heures
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Ashly Robinson et son fiancé Joseph Isaac McCann. [Photo d’illustration]

Les autorités tanzaniennes ont annoncé ce mardi 14 avril 2026, l’ouverture d’une enquête après le décès d’Ashly Robinson alias Ashlee Jenae, une influenceuse américaine. La tragédie est survenue lors de son séjour à Zanzibar. Son fiancé, également citoyen américain, est actuellement interrogé par la police, qui attend les résultats des examens médico-légaux. 

La police tanzanienne a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite de la mort de l’influenceuse américaine Ashly Robinson, séjournant à Zanzibar, une destination touristique prisée au large des côtes est-africaines.

Ashly Robinson, 31 ans, connue en ligne sous le nom d’Ashlee Jenae, séjournait sur l’archipel avec son fiancé, Joseph Isaac McCann, 45 ans, également de nationalité américaine. Le couple était arrivé le 4 avril.

Selon un communiqué officiel de la police tanzanienne, des tensions auraient été constatées entre les deux partenaires au point où le gérant de l’hôtel aurait décidé de les installer dans des chambres séparées.

Ashly Robinson a été admise à l’hôpital, où elle est décédée le 9 avril aux environs de 21 heures, heure locale, alors qu’elle recevait des soins.

« Les investigations se poursuivent dans l’attente des rapports médicaux et des examens médico-légaux », a indiqué la police tanzanienne qui précise par ailleurs que dans le cadre de l’enquête, le passeport de Joseph Isaac McCann a été confisqué.

     
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Photo de Kouamé L.-PH. Arnaud

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