Littérature : Issa Démé présente d’eux tomes sur la richesse spirituelle

Spiritualité et la Richesse sont les deux tomes du formateur en quantique Issa Démé présentés, le samedi 1er février 2025, à Ouagadougou. Aussitôt fait, l’écrivain a précisé le contexte qui a prévalu cette inspiration.

Une richesse grâce à celle de la spiritualité, c’est le maître-mot de la pensée du formateur en quantique Issa Démé. Il l’a matérialisée à travers deux tomes mis dans les bibliothèques du Burkina Faso le samedi 1er février 2025.

Selon l’auteur, son inspiration découle du contexte actuel, où les hommes sont en quête à la fois de spiritualité et de richesse. « Par le passé, on disait qu’il était difficile de concilier richesse et spiritualité, car on estimait que l’on ne pouvait pas être riche et entreprendre un voyage intérieur. Or, à travers nos travaux, nous sommes arrivés à la conclusion qu’aucune richesse n’est possible sans spiritualité. Les vrais riches sont les vrais spirituels », a-t-il indiqué.

Dans sa lancée, il a précisé que son livre renferme des codes pratiques permettant d’atteindre la richesse tout en restant ancré dans une démarche spirituelle.

À l’écouter, quiconque lit et applique le contenu de son ouvrage obtiendra des résultats immédiats. L’œuvre selon lui, a une cible précise. « Le livre est vendu à 45 000 francs CFA. Il est destiné à ceux qui ont un esprit avancé, qui souhaitent un changement profond et qui veulent poursuivre leur quête spirituelle. Une personne qui ne sait pas encore où elle va devrait d’abord lire d’autres livres de développement personnel avant de se procurer celui-ci », a-t-il précisé.

Préfacée par Parfait Bationo, formateur en quantique, cette œuvre met l’accent sur la dimension spirituelle de la richesse, en opposition à sa dimension purement matérielle. « Chacun est riche de quelque chose. Cette première prise de conscience de l’abondance doit nous amener à cultiver notre richesse et à produire.

Si nous avons des compétences intellectuelles, développons-les et mettons-les au service de l’humanité. Si nous avons des aptitudes dans le domaine de la santé ou de l’agriculture, nous devons les exploiter au profit du monde », a-t-il ajouté. Le livre est disponible dans les librairies Diacfa et Jeunesse d’Afrique à 45 000F CFA.

