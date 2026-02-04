Communiqué nécrologique | Décès de KABORE LOKERE ASSITA MADELEINE : Remerciements et Faire-part
- Le Naba Sanem de Zorgho,
- Le Kandanaba, à Zorgho,
- Monsieur Kabore Antoine dit Bonkinsnaba ainsi que frères et sœurs_ à Kandatinga
- la grande famille KABORE, à Kandatenga, Tuiré, Ouagadougou, Abidjan, France et États-Unis,
- Les familles alliées KAORE, Kébré , Kologo, Singbeogo, Ouédraogo, Gansoré à Ouagadougou, Koupéla, Ouahigouya, Gourcy , Nédogo
- Les enfants Moussa Romain, Adjaratou, Habiba,Issiaka,Zakaria, Aminata et Karim ainsi que les petits enfants et arrières petits-enfants,
Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutiens multiformes qui leur ont été manifestées lors du décès de leur fille, sœur, belle-mère, épouse, _tante_ et mère , KABORE LOKERE ASSITA MADELEINE, survenu le 25 janvier 2026_au CHU Yalgado Ouédraogo , et de son inhumation le 28 janvier 2026 _au secteur 4 de Zorgho .
Ils expriment leur sincère gratitude et leurs remerciements :
- Au personnel de la clinique de l’Espoir à Saaba ;
- Au Directeur général du CHU Yalgado et à son personnel ;
- Aux pasteurs et fidèles de l’Eglise de la Vie Profonde à Ouagadougou, Koupéla et Zorgho ;
- Aux parents, voisins, amis, collègues, connaissances et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien multiforme lors de cette douloureuse épreuve.
Que le Tout-Puissant bénisse chacun et rende au centuple ses bienfaits.
« Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11:26
Lire également 👉Communiqué nécrologique | Avis de décès et programme des obsèques de KABORÉ Lokéré